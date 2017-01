La Guardia Civil descarta a los diez sospechosos del caso Diana Quer

Etiquetas

Vuelta a la casilla de salida. La Guardia Civil ha descartado a los diez sujetos, entre hombres y mujeres, que habían pasado a formar parte de la lista de sospechosos del caso Diana Quer. Sus teléfonos habían sido captados por las antenas de la zona por la que pasó Quer.

Se sabe que uno de los diez interrogados por la Guardia Civil por el caso Diana Quer tiene antecedentes por narcotráfico. Pero los interrogatorios posteriores y la criba realizada han eliminado la posibilidad de que estos sujetos tengan relación con el caso. Espejo Público ha dado ésta exclusiva, que sirve para eliminar esta hipótesis. Algunos de estos sujetos han sido interrogados en varias ocasiones.

Los diez teléfonos coincidentes con el de Diana Quer en tiempo y espacio -la madrugada del 22 de agosto, entre las 2:42 am y las 4:15 am - y captadas por las señales de las antenas entre el O Pobra y Taragoña, hasta las cuatro de la madrugada, cuando dejó de dar señal el teléfono de la joven.

"Fue premeditado"

Por otra parte, el portavoz de la madre de Diana Quer ha asegurado en directo que "Detrás de la desaparación hay expertos y fue premeditado". El abogado de Diana Quer no ha descartado la hipótesis de una venganza contra uno de los progenitores.

El abogado ha subrayado que ésta teoría cobra fuerza al no llevar teléfono móvil ninguno de los responsables. Al coordinarse de forma premeditada para no cargar con el teléfono no fueron captados por las señales de las antenas, como sí lo hizo el teléfono de Diana Quer.