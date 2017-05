El nuevo PSOE: se va José Luis Corcuera y vuelve Beatriz Talegón

Etiquetas

La victoria de Pedro Sánchez ya está teniendo las primeras consecuencias en la militancia. El giro a la izquierda que promete imprimir tras ganar las primarias ha alegrado a algunos y enfurecido (más si cabe) a otros. El resultado electoral de la guerra interna socialista deja muchas heridas y varias conclusiones: parece evidente que el PSOE ha pasado página y deja de vivir en el pasado.

Es el mensaje que salió de las primarias en la que junto con Susana los grandes derrotados fueron las viejas glorias, los expresidentes González y Zapatero, y hasta los barones territoriales del partido. El PSOE histórico, el de toda la vida, ya no existe. Y eso gusta a muchos y a otros no tanto. Los dos bandos pueden quedar resumidos perfectamente en dos nombres José Luis Corcuera, exministro de Interior con Felipe González, y Beatriz Talegón, exsecretaria de las Juventudes Socialistas.

"Pactar con Podemos es un suicidio"

El primero anunció este lunes que deja el partido. La segunda anuncia que vuelve. Son nuevos tiempos en el PSOE. El exministro abandona el PSOE después de 40 años. Corcuera ha mostrado sus discrepancias con el rumbo que el nuevo líder del PSOE quiere imponer en el partido. "El mejor partido socialista es el de donde vengo, algunos son los que tienen que hacer ese camino pero al revés", se ha limitado a comentar.

Según Corcuera, que fue ministro del Interior con Felipe González desde 1988 a 1993, ha cursado su baja como militante este lunes en la agrupación socialista de Portugalete, en Vizcaya, a la que también pertenece el exlehendakari Patxi López, que concurrió también a estas primarias.

El exministro del Interior formó parte del grupo de alrededor de cuarenta excargos socialista que, en enero del pasado año, hicieron un llamamiento a Pedro Sánchez, entonces en su primera etapa al frente del PSOE, para que rechazara una alianza con Podemos, por considerar que sería un "suicidio" para el partido.

Leguina no se va, de momento

Uno de los que firmó ese manifiesto fue el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. El exmandatario siempre ha sido muy crítico con Pedro Sánchez, aunque le apoyó en las primeras primarias frente a Madina y Pérez Tapias. En declaraciones a lainformacion.com ha reconocido que votó a Susana Díaz y que ya sabía de la decisión de su amigo Corcuera de abandonar el partido si ganaba Sánchez. "Creo que es un error, y así se lo dijimos pero tenemos que respetar su decisión".

Ante la pregunta de si él va a seguir el mismo camino, lo tiene claro: "No, de momento". El también exdiputado en el Congreso asegura que solo dejará el PSOE el día que se traspasen las líneas rojas con Cataluña. Para Leguina lo que está en juego no es la desaparición del PSOE sino la desaparición de una izquierda constitucionalista. "Eso sería lo más grave", asevera.

Sobre la victoria de Sánchez cree que ha sido inapelable, rotunda porque los militantes han votado contra Rajoy, pero avisa: "Ha sido una victoria en coto cerrado y las grandes victorias se deben producir en campo abierto", explica Leguina.

El expresidente de la Comunidad de Madrid cree que no le espera un Congreso fácil al nuevo líder del PSOE y advierte de que no lo tendrá fácil porque tendrá oposición en Madrid, Valencia y otras federaciones, no solo Andalucía. Leguina espera que pueda volver la normalidad tras el Congreso.

Para ello recurre a un refrán asturiano: "El capador encima de la gocha", que viene a criticar la precipitación sobre un objetivo equivocado. Una seria advertencia antes de hacer algo. Mientras tanto él seguirá opinando y sintiendo, como cualquier militante.

"Vuelvo a casa"

Beatriz Talegón dejó el partido hace dos años en 2015, antes de las Elecciones Generales y después de las municipales y autonómicas. Tildó entonces a Sánchez de antidemócrata, de producto de márketing e incluso liberal, y aseguró que se quedó aliviada. Había dirigido y ayudado a la candidatura de Pérez Tapias en las primarias de 2014, candidatura que salió derrotada.

Ahora Tapias estaba con Sánchez, lo que demuestra el cambio de actitud en el líder socialsita. El pasado domingo en cuanto se supo de la victoria de Pedro Sánchez anunciaba su vuelta a casa en Twitter.

El psoe ahora vuelve a ser de izquierdas. Ahora sí, llega el tiempo de volver a casa! ✊🏼 — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) 21 de mayo de 2017

Han sido muchos los internautas los que han reprochado su vuelta al PSOE después de lo que dijo en su día no solo del partido sino también de Pedro Sánchez. La política ha querido explicar su regreso en varios medios de comunicación. Asegura que es el líder del PSOE el que ha cambiado. Es Pedro Sánchez quien ha cambiado su mensaje y no yo, un mensaje de izquierdas que se corresponde precisamente con lo que reclamaba cuando me fui del PSOE".

"Siempre dije que volvería al PSOE cuando fuera socialista y de izquierdas. Ahora, creo que puede darse esta posibilidad, al menos con la elección del proyecto de Sánchez, elaborado de manera democrática y contando para ello con perfiles realmente de izquierdas (Tezanos, Narbona, Borrell, Perelló, Escudero entre otros) tengo confianza en que Sánchez ha sabido rodearse bien esta vez.", explica en El Plural.

Hay otros jóvenes que también se marcharon del partido por motivos parecidos a los de Talegón. Es el caso de Alberto Sotillos que ha asegurado a este diario que no tiene la intención de volver al PSOE con Pedro Sánchez.