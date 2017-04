Las confesiones de Pepe Navarro a Bertín de las que todo el mundo habla hoy

Etiquetas

Pepe Navarro se ha confesado ante Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. La casa, la de Navarro en Ibiza. Las confesiones, varias. El dueño de la audiencia televisiva en los años 90 empezó contando sus duros inicios.

"Comía sardinas en lata y pan y sardinas y pan", dijo en más de una ocasión, reconociendo que se quedó casi sin dinero en sus orígenes. Todavía se emociona cuando recuerda a su padre dándole la escritura de la casa "para que hiciera lo que necesitara con ella". De hecho asegura que dió el salto a la televisión "porque no tenía qué comer".

La Veneno la conoció en el parque del Oeste de Madrid

Luego se habló de La Veneno. La conoció en el parque del Oeste cuando miembros de su equipo fueron a rodar un reportaje sobre la prostitución. "Ese día me puse a ver las imágenes y cuando la vi me di cuenta que llenaba la tele, que enganchaba al espectador". El presentador pidió a una de sus periodistas que volviera a por ella, que la quería en plató.

De Antena 3 a Telecinco

Luego llegó el repaso a sus idas y venidas de Antena 3 a Telecinco y al paro. A la televisión llegó de casualidad tras varios portazos en la radio. En las ondas empezó porque un profesor suyo le dijo que tenía muy buena voz.

A la tele llegó porque un día se fue a una cena con una compañera que trabajaba en TVE. Cuando llegó a Antena 3 por primera vez fue por hablar de los Pujol lo que le dejó en el paro.

Luego fue fichado por Telecinco, donde confesó que el famoso Mississipi nació de todo lo que había vivido en EEUU. Pero la época dorada también acabó. Querían que echara a su número dos y que cambiara el nombre del programa "porque no le gustaba a la mamá de uno de los nuevos consejeros". "Fíjate que ya era una marca, hicimos una bebida, estábamos haciendo un perfume, vendimos miles de didscos... pero querían cambiar la marca".

Navarro no aceptó. En su manga escondía un as. Desde Antena 3 le habían hecho una oferta más que interesante. Pero llegó a Antena 3 justo cuando llegó Telefónica. Y fue el vídeo de Pedro Jota el que lo vuelve a truncar todo.

"Lo del vídeo es mentira", asegura. "Mentira", repite. "Nunca hubo intención de emitir ese vídeo". Pero su regreso a A3 con 'La sonrisa del Pelícano' quedó ahí. "Un día llegaron, me entregaron la carta de despido, nos dieron media hora para dejar el estudio y nos registraron al salir".

La respuesta al hijo de Ivonne se hizo esperar

Era ya la media noche cuando Bertín empieza a preguntar a Pepe Navarro por Ivonne Reyes y el supuesto hijo que tienen en común. La pregunta se hizo esperar, y la respuesta más.

Telecinco en ese momento decidió ayer irse a publicidad y cortar esa esperada respuesta más de una vez. A eso de las 00:23 horas llegó la esperada respuesta.

"Yo con Ivonne Reyes tenía una relación paternofilial", afirmó. "Sólo charlamos y de repente me dice que está embarazada".

Navarro confiesa que no le preocupaba quién era el padre y llegó a plantear a Ivonne contarlo en un programa de Antena 3 como un diario de una embarazada. Navarro confesó que sí había tenido con ella una relación, pero cuando se quedó embarazada no.

“Yo no tuve relación con ella en el tiempo en el que ella quedó embarazada, pero tuve una relación con ella esporádica anterior”. Así confirma Pepe Navarro que sí existieron relaciones íntimas entre ambos en la anterioridad. "Nunca lo he querido reconocer públicamente porque yo no hablo de mis relaciones absolutamente con nadie", explica el presentador.

No hacerse la prueba de paternidad "una gilipollez"

Dicha relación la tachó de esporádica. Navarro también tachó de gran error no hacerse la prueba de paternidad en su día. "Pensé que lo demuestre ella".

"No había ningún principio de prueba, no había absolutamente nada, y yo lo que pensé es 'que demuestre que yo soy el padre", explica Pepe Navarro de su rechazo a hacerse la prueba de paternidad del hijo de Ivonne Reyes cuando ésta presentó la demanda. "Fue una gilipollez", sentencia el presentador.

Mientras cocinan unos champiñones y pollo Pepe Navarro también habla de que él intenta conocer al chico cuando tiene 14 años, pero sería Ivonne la que le manda un mail y un burofax no muy agradables.

Cuando el hijo de Ivonne Reyes tenía 14 años escribió a Pepe Navarro para decirle que le quería ver, pero es que además el presentador se entera de que el chico es amigo de su hijo. Fue entonces, y después de hablar con Eva Zaldívar, su actual mujer Lorena Aznar y sus hijos, cuando se ofreció a Ivonne y a su hijo a hacerse la prueba al margen de la prensa.

"Yo creo que si ella quiere saber quién es el padre de su hijo y tú te ofreces, debería ser un motivo de alegría", valora el presentador, que sin embargo vió como terminó el acercamiento porque Ivonne le "mandó un email tremendo y no contenta con eso me mandó un burofax al día siguiente".

Cenaron y Pepe echó en falta su servilleta

Ya en 2015 Pepe Navarro llama a Ivonne "y hablamos por primera vez en muchos años". Confiesa que hablaron de todo y le propuso hacerse la prueba de paternidad. La respuesta de Ivonne, según el presentador es que hay que esperar "porque el niño tiene exámenes".

En enero de 2016 ella insistió y cenaron juntos, y el presentador también de 'Gran HErmano' en una edición cuenta que tuvo que usar otra servilleta. "Yo no tenía mi servilleta en su sitio, y tuve que coger otra limpia", apunta.

Según describe Pepe Navarro, establecieron qué acciones tomar en caso de que el resultado fuera positivo, pero también negativo. "Si soy padre asumo toda la responsabilidad y ese niño forma parte de mi familia", aclara. Y al cuarto día de la cena juntos en el restaurante y la servilleta perdida, ella "deja de ponerse al teléfono".

Continúa las confesiones de Pepe. Es Andrea, la hija mayor de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, la que ha retomado el camino para descubrir si el presentador es o no es el padre del hijo de Ivonne, y éste ha querido explicar cómo fue la decisión de su hija y el proceso seguido.

"Es mi hija la que me dice 'papá, yo no puedo seguir aguantando", cuenta el periodista, que defiende que se hizo una prueba totalmente legal, "rigurosa y cierta que dice que mi hija sólo tiene tres hermanos", entre los que no se incluye el hijo de Ivonne. "No es el hermano de mi hija", explica de forma detallada.