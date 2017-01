LAS MASCOTAS SON MEJORES AMIGOS DE LOS NIÑOS QUE SUS HERMANOS, SEGÚN UN ESTUDIO

Etiquetas

Los niños obtienen más satisfacción de las relaciones con sus mascotas que con sus hermanos y parecen llevarse mejor con ellas que con estos, según un estudio realizado por cuatro investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).Esta investigación se suma a la creciente evidencia de que las mascotas domésticas pueden tener una gran influencia en el desarrollo infantil y podrían tener un impacto positivo en las habilidades sociales y el bienestar emocional de los niños.Las mascotas son casi tan comunes como los hermanos en hogares occidentales, aunque hay relativamente pocos estudios sobre la importancia de las relaciones entre los niños y los animales domésticos."Cualquier persona que ha amado a una mascota en la infancia sabe que nos dirigimos a ellas por compañía y confianza, al igual que las relaciones entre las personas", dice Matt Cassells, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, quien añade: “Quisimos saber cómo de fuertes son estas relaciones con las mascotas en relación con otros lazos familiares cercanos. En última instancia, esto puede permitirnos entender cómo los animales contribuyen al desarrollo saludable del niño".El estudio, publicado en la revista ‘Journal of Applied Developmental Psychology’, se llevó a cabo en colaboración con el Centro Waltham para la Nutrición de Mascotas y Mars Petcare, y fue cofinanciado por el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido como parte de un estudio más amplio dirigido por Claire Hughes, profesora del Centro de Investigación Familiar de la Universidad de Cambridge. MEJOR CON LAS NIÑASLos investigadores encuestaron a niños de 12 años pertenecientes a 77 familias con una o más mascotas de cualquier tipo y más de un menor en el hogar, que informaron de relaciones fuertes con sus animales domésticos respecto de sus hermanos y de menores niveles de conflicto y mayor satisfacción en los que tienen perro que cualquier otro tipo de animal en casa."A pesar de que las mascotas pueden no entender o responder verbalmente, el nivel de confianza con ellas no fue menor que a los hermanos", apunta Cassels, que subraya que “el hecho de que las mascotas no pueden entender o contestar puede ser un beneficio, ya que significa que no nos juzgan”."Investigaciones previas han encontrado a menudo que los niños presentan relaciones más fuertes con sus animales domésticos que las niñas, pero hallamos realmente lo contrario. Mientras que los niños y las niñas estaban igualmente satisfechos con sus animales domésticos, las niñas manifestaron más confianza y compañerismo que los niños, lo que quizás indica que ellas pueden interactuar recíprocamente con sus animales domésticos con maneras más matizadas”, explica Cassels.Nancy Gee, del Centro Waltham y coautora del estudio, recalca que “cada vez hay más evidencias de que las mascotas tienen beneficios positivos para la salud humana y la cohesión de la comunicad”. "El apoyo social que los adolescentes reciben de las mascotas puede ayudar al bienestar psicológico más adelante en la vida, pero todavía hay que aprender más sobre el impacto a largo plazo de las mascotas en el desarrollo de los niños".