Un padre y su hija de 4 años se convierten en la sensación de internet cantando a dúo

Etiquetas

Claire Ryann sólo tiene cuatro años... pero canta como los ángeles y con una energía que pone los pelos de punta. Es realmente encantadora y junto a su padre con la guitarra, cantando a dúo, se ha convertido en una auténtica estrella de internet. Su padre comienza a cantar "You've Got a Friend In Me" per ode inmediato ella decide 'mandar' en la canción y su voz y sintonía con su padre pone los pelos de punta.