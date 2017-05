Experto en management aboga por que las empresas sean "escuelas de mariposas" para retener a profesionales con talento

Etiquetas

El experto en management Chales Handy ha abogado por que las grandes empresas se conviertan en "escuelas de mariposas" para poder retener a esas "mariposas" o profesionales con talento.

En su intervención en la Cátedra del Instituto I. San Telmo, llamada 'Mujer, Empresa y Sociedad' Handy, uno de los pensadores de management más reconocidos de Europa, quien ha impartido la conferencia 'The Second Curve-The Future is Female', ha dejado claro que esas grandes compañías "sobrevivirán si modifican su estructura, deben ofrecerles a las mariposas formación e incluso inversión para poder desarrollar sus ideas".

En ese sentido, insiste en que "en el futuro las organizaciones serán como escuelas para mariposas, facilitadoras de sus necesidades, manteniendo con ellas relaciones de confianza y compromiso".

Charles Handy comenzó su exposición con fascinantes interrogantes, como si "han pensando alguna vez cómo es su vida, si han recapacitado cómo evoluciona la sociedad, y concretamente, ¿en qué punto se encuentra la organización a la que pertenece?".

Para Handy el ciclo de la vida "consta de una primera etapa de inversión, de experimentación y formación, a la que le sigue una etapa de crecimiento y, por último, una de declive. Todo tiene un principio y un fin", poniendo el ejemplo de las grandes civilizaciones que han desaparecido.

"Si quieres sobrevivir, no hay que esperar hasta el último momento, sino anticiparse y reinventarse, y así, Steve Jobs comenzaba un nuevo proyecto cuando todavía estaba en pleno crecimiento el anterior", ha aseverado.

Según Handy, "nos enfrentamos a un futuro convulso, fascinante y lleno de muchos interrogantes".

A lo largo de su exposición Handy argumentó que, "hasta ahora, las grandes compañías estaban compuestas de orugas, a las que alimentaban para que crecieran y que, más tarde, volaban al convertirse en mariposa, pero actualmente los profesionales con talento no quieren ser orugas por mucho tiempo, están ansiosos por volar como una mariposa".

Apunta que "estas compañías sobrevivirán si modifican su estructura, deben ofrecerles a las mariposas formación e incluso inversión para poder desarrollar sus ideas. En el futuro las organizaciones serán como escuelas para mariposas, facilitadoras de sus necesidades, manteniendo con ellas relaciones de confianza y compromiso".

En relación con la mujer en el mundo de la empresa, Handy añadió que para atraer a las mariposas y facilitarles sus necesidades "se requería de la mente femenina "pues ésta no precisa de jerarquías y aboga por esa libertad que solicitan las mariposas", concluyó.

Charles Handy durante 25 años estuvo entre los principales nombres del 'Top 50 Thinkers of the World', la lista de pensadores de gestión internacional, y en 2011 fue galardonado con el primer Premio a la Trayectoria. Handy ha sido profesor, escritor y conferenciante internacional sobre la realidad de las empresas y el mundo del trabajo. Es historiador, filósofo y economista.