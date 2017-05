El audiovisual del 20º aniversario de 'Jaén, paraíso interior' supera las 300.000 reproducciones

Etiquetas

El nuevo audiovisual promocional de 'Jaén, paraíso interior' que presentó la Diputación Provincial durante la última edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2017, ha resultado "todo un éxito", ya que apenas tres meses después de estrenarse ha superado las 300.000 reproducciones en internet.

Así lo valora la Diputación en una nota en la que recuerda que este audiovisual es una de las 250 iniciativas puestas en marcha por la Administración provincial con motivo de la celebración este año del 20º aniversario de la marca 'Jaén, paraíso interior', una estrategia promocional creada por la Diputación hace dos décadas con el objetivo de unificar y aumentar los mensajes que sobre la riqueza y valores de la provincia se transmitían tanto dentro como fuera del territorio jiennense y conseguir que los atractivos turísticos jiennenses fueran más conocidos y mejor valorados.

El presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes, ha mostrado su satisfacción tanto por la repercusión que ha alcanzado este audiovisual, "que condensa en pocos minutos los innumerables encantos que atesora nuestra tierra", como por la "buena respuesta" obtenida por las distintas actividades conmemorativas celebradas hasta la fecha.

El nuevo audiovisual promocional de la provincia de Jaén aglutina "toda la riqueza patrimonial, natural, cultural, gastronómica y paisajística que atesora la provincia jiennense", desde los parques naturales hasta los castillos, los yacimientos iberos, el Renacimiento del Sur o las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, todo ello "rodeado de un escenario natural único en el planeta, el que representan los más de 66 millones de olivos que jalonan el territorio provincial".

En este sentido, Reyes recalca que este vídeo "refleja un territorio que ha sabido aprovechar sus oportunidades y también la apuesta del sector por ofrecer un producto de calidad".

Este audiovisual, que se encuentra disponible en los perfiles de Facebook y Twitter de la Diputación y del portal 'Jaén, paraíso interior', y el canal de la Administración provincial en Youtube, no solo ha sido reproducido más de 300.000 veces, sino que además ha registrado 730.000 visualizaciones, ha generado 40.000 reacciones y comentarios, además de que casi 23.000 personas han marcado 'Me gusta' y 3.190 han dado un paso más marcando 'Me encanta'.

Estos datos demuestran, a juicio del presidente de la Diputación, que "los internautas se han sentido muy atraídos por los múltiples encantos y atractivos turísticos de nuestra tierra". Respecto al origen de las personas que han visto este spot promocional, cerca del 65 por ciento de las visualizaciones tienen su procedencia en Andalucía, seguida en menor medida de la Comunidad de Madrid, con un 8,35 por ciento, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Las visualizaciones desde fuera de España, aunque son menores, resultan de especial interés, así, desde Inglaterra se registra casi un uno por ciento del total de las registradas en Facebook.

Por todo ello, el presidente de la Diputación considera que este material audiovisual "es un instrumento que está alcanzando sobradamente los objetivos de promoción que se plantearon con su realización, en un año este 2017 en el que estamos empeñados en aprovechar el 20 aniversario de la marca 'Jaén, paraíso interior' para intensificar nuestra promoción y conseguir incrementar el número de visitantes y turistas que vengan a conocer y disfrutar de nuestra provincia".

Para ello se han programado buena parte de las más de 250 actividades que se desarrollarán durante este año, entre las cuales ya han tenido lugar varias, como la constitución del Consejo Provincial de Turismo; la campaña de promoción con globos aerostáticos --que este fin de semana tendrá una nueva cita en Arjonilla y Alcalá la Real--, entre otras.

Además de la convocatoria del XVIII Premio de Medio Ambiente, dedicada a la conmemoración del 20º aniversario de la marca Jaén, paraíso interior; la puesta en marcha del Circuito Provincial de Artes Escénicas 'Jaén Escena'; o el programa 'Descubre el paraíso 20x20', que se presentará el próximo lunes.

De esta forma, y con esta "amplia y variada programación", Francisco Reyes concluye asegurando que "no solo vamos a dar un nuevo impulso a la promoción turística provincial y al desarrollo de este sector económico en todo el territorio jiennense, sino que también vamos a poner de relieve los logros alcanzados en estas dos décadas en las que la marca 'Jaén, paraíso interior' se ha consolidado totalmente, hasta el punto de que, más que un eslogan promocional de la provincia, representa la imagen y la idea que los jiennenses tenemos y queremos ofrecer de nuestra tierra".