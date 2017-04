Pensionistas piden "pensiones públicas dignas y suficientes", financiadas "en parte" con impuestos

Etiquetas

Solicitan a PNV valorar si los PGE prevén "aumentar pensiones", porque "los 500.000 pensionistas vascos también somos Euskadi, no solo la Y vasca"

El colectivo para la defensa de unas pensiones dignas se ha movilizado este sábado en las tres capitales vascas para exigir a los gobierno central y vasco que, "en la medida de sus competencias de asistencia social", garanticen unas pensiones "públicas dignas y suficientes, financiando una parte de las mismas con impuestos", así como una pensión mínima de 1.080 euros mensuales.

Las asociaciones, colectivos y sindicatos que han secundado las concentraciones en la Plaza del Arriaga en Bilbao, en la Virgen Blanca en Vitoria, y en el Boulevard de San Sebastián, pertenecientes al colectivo para la defensa de unas pensiones dignas, han sido ANAPP, FEEVASS, GEPE, PAMG, Pensionistas CC.OO. de Euskadi, de UGT-Euskadi y de USO de Euskadi, y Por una Vida Digna-Bizitzaduinaren alde.

El colectivo ha denunciado que el Gobierno central "amenaza" a los pensionistas "diciendo que el actual sistema público de pensiones es insostenible porque cada vez habrá más pensionistas por cada trabajador en activo y porque mejorará nuestra esperanza de vida, y, en consecuencia, viviremos más tiempo". "Ya nos dijeron estas cosas en los años 90 del siglo pasado y no se cumplió ninguno de sus malos augurios, porque lo cierto es que no estamos ante un problema técnico, sino de voluntad política", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido al PNV que, a la hora de "firmar" los Presupuestos Generales del Estado valore si incluyen "alguna partida para aumentar las pensiones", porque "los 500.000 pensionistas vascos también somos Euskadi, no solo la Y vasca".

Tras denunciar que las medidas del Gobierno del PP en materia de pensiones "han estado dirigidas a satisfacer las pretensiones de los poderes financieros cuyo objetivo es que se incrementen las pensiones privadas en detrimento de las públicas", han criticado que no se ha puesto en marcha "ninguna medida que incremente los ingresos del sistema", sino que, al contrario, "se ha reducido la cotización".

Asimismo, ha rechazado que los planes de pensiones o las EPSVs sean "una solución", y ha advertido que, por el contrario, "incrementarán la pobreza de una parte de la población y crearán más desigualdad, porque las personas con salarios bajos no pueden acceder a las pensiones privadas por falta de recursos y solo tendrán protección social digna si ésta es pública y suficiente".

Además, el colectivo ha advertido que "no es cierto que no haya recursos económicos", ya que, "al finalizar el primer trimestre de 2017 tendremos más riqueza que antes de la crisis". Sin embargo, ha denunciado que "con mayor riqueza tendremos más parados, salarios más bajos, trabajadores más pobres con contratos basura y trabajo inseguro y fraudulento, más precariedad, pensiones más bajas, menores coberturas de desempleo, y mayor tasa de riesgo de pobreza". "En definitiva, polarización social, exclusión social y gran desigualdad", ha añadido, para insistir en que el problema "no es la falta de riqueza, sino su injusta distribución".

EXIGENCIAS

Por ello, el colectivo para la defensa de unas pensiones dignas ha exigido al Estado y al Gobierno vasco que, "en la medida de sus competencias de asistencia social, garanticen unas pensiones públicas dignas y suficientes, financiando una parte de las mismas con impuestos".

También ha demandado una pensión mínima de 1.080 euros mensuales, "el mantenimiento garantizado del poder adquisitivo de las pensiones, actualizando éstas anualmente en función del incremento del IPC", que las pensiones de Muerte y Supervivencia mantengan su condición de contributivas, y que se mejore la pensión de viudedad, "incrementando el porcentaje sobre la base reguladora para su cálculo", así como la revisión de las pensiones de los mutualistas jubilados anticipadamente "por causa no imputable a su voluntad".