PP afirma el Real de la Feria "aún no se ha desinfectado ni desratizado por la falta de previsión" de Espadas

Etiquetas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de que "a 48 horas de que comience la Feria de Abril aún no se han realizado las actuaciones previas de desinfección, desratización y desinsectación necesarias, todo ello es debido a la falta de medios en el Zoosanitario y a la falta de personal".

A través de un comunicado, la concejal del Grupo Popular Lola de Pablo-Blanco ha manifestado que "el problema de la Feria se agrava al no haber actuado preventivamente". A ello, suma que "no se tiene previsto" tener un retén de guardia, como afirma que sí ha habido años atrás, para responder de inmediato ante "cualquier incidencia ante la presencia de insectos que sienten atracción por el albero, los animales, etcétera".

De Pablo-Blanco ha señalado que hace ya una semana el PP "denunció el colapso y la falta de personal" en el Zoosanitario, donde asegura que hay "decenas de avisos sin atender por enjambres de abejas, ya que aunque los bomberos se desplacen a recogerlos no lo hacen en su totalidad". Considera que todo esto es debido "a la falta de previsión y gestión del gobierno de Espadas".

Además, ha manifestado que "es realmente incomprensible que el señor Espadas deje pasar los días y no haga nada". "La situación es caótica, además de no estar realizándose las actuaciones de desinsectación y desinfectación pertinentes en la ciudad", añade.

Según De Pablo-Blanco, "lo único que exigimos es que se tomen de inmediato las medidas oportunas para que se actúe en la Feria y se atiendan el resto de avisos pendientes", teniendo en cuenta que "solo hay dos equipos activos de desratización, desinfección y desinsectación de los cinco que Espadas prometió". Señala que el problema radica en que "sólo uno puede realizar estas tareas porque el otro carece de los equipos de protección necesarios, como guantes para aplicar los biocidas líquidos".

"Nos preocupa que el personal no cuente con las medidas de seguridad exigidas y que los avisos no puedan atenderse, por lo que son muchas las viviendas, colegios, parques y ahora el propio Real de la Feria donde no se están llevando a cabo las intervenciones requeridas, con el riesgo que ello conlleva", ha destacado.

Además, "no se puede olvidar que el camión plataforma sigue averiado desde hace más de un año, lo que agrava aún más la situación porque no se pueden realizar tratamientos en altura ni se pueden retirar colmenas de las fachadas", tal como ha detallado la edil popular. Ha indicado que "la situación empeora al carecer de arnés de seguridad para los trabajadores".

"Esperemos que esta falta de previsión se corrija para evitar perjuicios innecesarios, aún se está a tiempo de adoptar las medidas oportunas", ha indicado De Pablo-Blanco, que ha reiterado que "esto nunca ha pasado en el Zoosanitario, no queremos ni pensar que Espadas esté pensando ahora en privatizar este servicio, ya que ni compran el material adecuado ni tramitan los expedientes en tiempo y forma".

Del mismo modo, De Pablo-Blanco ha insistido en que "la ciudadanía no tienen por qué pagar las consecuencias de la nula gestión del equipo de gobierno de Espadas, por lo que exigimos se actúe para que empiecen a realizarse todas las actuaciones pendientes de manera coordinada y eficaz para evitar la aparición de otros focos de infección".

"Esto vuelve a demostrar la falta de gestión y la ineficacia del gobierno municipal a la hora de tomar las medidas oportunas y en su debido momento", ha concluido la concejal popular, que ha manifestado que "hay que conseguir la mayor eficacia en coordinación con los empleados, que son unos excelentes profesionales que siempre han demostrado su buena profesionalidad a pesar de las circunstancias".