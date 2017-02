LA GAVIOTA DE AUDOUIN VUELA 8.600 KILÓMETROS EN BUSCA DE COMIDA DURANTE LA REPRODUCCIÓN

Etiquetas

- SEO/BirdLife recoge sus movimientos en una monografía tras más de 25 años de estudio. La gaviota de Audouin es una especie endémica del Mediterráneo que recorre de media unos 8.600 kilómetros en busca de alimento solamente durante la época de reproducción, aunque algunas son capaces de volar hasta 13.000 kilómetros.Así se recoge en ‘Migración y ecología espacial de la gaviota de Audouin en el Mediterráneo occidental y noroeste africano’, la primera monografía del programa Migra de SEO/BirdLife, desarrollado en colaboración con la Fundación Iberdrola en España. El documento fue presentado este jueves en una rueda de prensa en Madrid por Ana Bermejo, coordinadora del programa Migra de SEO/BirdLife; Carmen Muñoz Recio, responsable de Biodiversidad, Arte y Cultura de la Fundación Iberdrola España, y Juan Bécares y Pep Arcos, coautores del estudio.En sus más de 100 páginas, esta monografía recoge los movimientos, la fenología y la ecología espacial de la gaviota de Audouin en sus áreas de cría, rutas migratorias y zonas de invernada, tras más de 25 años de trabajo de marcaje de ejemplares de esta gaviota mediterránea con dispositivos de seguimiento remoto, anillas metálicas y anillas de PVC.Bécares comentó que el 90% de la población mundial de gaviotas de Audouin se concentra en España y que los ornitólogos comenzaron hace cerca de 25 años a realizar las primeras anotaciones de ejemplares con anillas hasta registrar unas 50.000 lecturas, la mayoría de ellas en España y menos en el norte de África, donde se leen “en sitios puntuales y en determinadas épocas del año”.Apuntó que las gaviotas de Audouin no invernan en las mismas zonas según la edad, puesto que los más jóvenes viajan a las costas de Senegal y Gambia, mientras que los adultos no migran tan cerca del ecuador y llegan a otras zonas costeras de África.Además, Bécares indicó que se han realizado marcajes con seguimiento remoto desde 2004, al colocar un pequeño arnés que emite señales y que en algunos casos han enviado datos durante tres años.En cuanto a la época de reproducción, la principal zona es el delta del Ebro, donde hay unas 4.000 parejas reproductoras, según Arcos.“NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA”Las gaviotas de Audouin hacen viajes más largos de lo que se pensaba, puesto que se creía que hacen entre cinco y siete horas de vuelo para buscar alimento y dar de comer a sus polluelos, o alimentarse y volver a incubar, pero, según Bécares, realizan “un promedio de unos 8.000 kilómetros durante la reproducción y hay ejemplares que han recorrido hasta 13.000 kilómetros en dos meses y medio”. La migración otoñal de más de 2.000 kilómetros puede durar entre cuatro días y más de tres meses, mientras que la primaveral abarca entre cuatro y 20 días.Más de 25 años de investigación mediante lecturas de anillas (concentradas en zonas húmedas importantes) y marcajes vía satélite (que eliminan el sesgo espacial de las anillas) han permitido definir dónde se encuentra la gaviota de Audoin durante todoel año.Arcos comentó que la especie estaba amenazada antes y ahora no. “Desde la perspectiva de la conservación, es uno de los éxitos más visibles de la ornitología de aves marinas en España. No se sabe si lo hemos hecho adrede o se ha recuperado sola”, recalcó.Indicó que hay dos principales causasla protección efectiva de las zonas de cría (en el delta del Ebro había 32 parejas en 1981 y se pasó a 15.000 en 1987), con el consiguiente control de depredadores como el zorro y el tejón, y a su habilidad para aprovechar los descartes pesqueros. “No hay que bajar la guardia. La gran colonia del delta del Ebro ahora está en menos de 4.000 parejas y ese núcleo se ha disgregado en sitios subóptimos, como el puerto de Castellón y el puerto de Barcelona, que son zonas desprotegidas”, apostilló.Los esfuerzos de conservación de esta especie, una de las gaviotas más raras y amenazadas del planeta en su día, han conseguido mejorar el número de ejemplares de apenas 1.000 parejas a 20.000 en unos 50 años, pero SEO/BirdLife propone 15 nuevas zonas de conservación en el noroeste africano que merecen ser identificadas como Áreas Importantes para las Aves (IBA, por sus siglas en inglés).