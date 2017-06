May exige tener menos tolerancia con el extremismo y pide mano dura

Etiquetas

"Hay demasiada tolerancia con el extremismo en este país. Ha llegado el momento de decir: "¡Ya hemos tenido bastante!". Las cosas tienen que cambiar a la hora de hacer frente al extremismo y al terrorismo.

"El extremismo islámico es una ideología y una perversión del islam", dijo May en su breve discurso. "Derrotar esa ideología es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Pero no puede ser derrotada sólo mediante intervenciones militares".

May hizo valer la experiencia acumulada en sus seis años como secretaria de Interior para anunciar un plan en cuatro puntos, empezando por la revisión de las leyes antiterroristas para endurecer las sentencias y para reforzar las "medidas de investigación y prevención del terrorismo", conocidas en la jerga técnica como "Tpims".

El segundo punto del plan de May está dirigido a internet y las redes sociales. "No podemos permitir que los terroristas actúen en un lugar seguro, y eso es lo que están haciendo en internet", aseguró la 'premier', en el momento de anticipar que reclamará por ley la "tolerancia cero" y la máxima colaboración de los gigantes de la red para atajar el terrorismo. "Hay demasiada tolerancia al extremismo y vamos a necesitar conversaciones difíciles entre nosotros", añadió Theresa May, en el momento de virar hacia el frente doméstico y reclamar implícitamente una mayor colaboración por partes de las comunidades islámicas para atajar el radicalismo desde la raíz.

En cuarto lugar, May dejó claro que su intención era revisar la estrategia contraterrorista para otorgar más poderes a la policía", concluyó la 'premier', que recalcó la efectividad de la operación policial en la que fueron abatidos los tres terroristas del Puente de Londres.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que el atentado del sábado, en el que murieron siete personas y fueron abatidos tres terroristas, fue "un ataque contra Londres y contra el Reino Unido, pero también contra el mundo democrático".

En una comparecencia en su despacho de Downing Street, la líder conservadora indicó además que la alerta por amenaza terrorista contra este país se mantendrá en "severa",el segundo nivel más alto en una escala de cinco, tras el atentado, en el que además48 personas resultaron heridas.

De esas 48 personas que tuvieron que ser ingresadas en cinco hospitales de Londres, 36 siguen hospitalizadas, 21 de ellas en "estado crítico", según los últimos datos oficiales de los servicios de emergencia.

May señaló que "tristemente" las víctimas del incidente son "de diferentes nacionalidades", que aún no han sido difundidas, tras presidir una reunión del comité de emergencia del Gobierno para abordar las medidas de seguridad.

La policía ha identificado a todos los agresores y once personas permanecen actualmente detenidas, tras la puesta en libertad de un varón de 55 años, según reveló. La jefa del Ejecutivo, que reanuda la campaña electoral a tan solo tres días para los comicios generales, señaló que los agentes "trabajan ahora a fin de establecer la identidad de todas las víctimas mortales". May elogió "el heroísmo de la policía y de los servicios de emergencia", que tildó de "extraordinario".

En el atentado, los tres agresores arrollaron con un vehículo alquilado a varias personas en el puente de Londres y después apuñalaron indiscriminadamente a varios ciudadanos en el cercano mercado gastronómico de Borough.