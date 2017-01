Cinco muertos y 8 heridos en un tiroteo en un aeropuerto del sur de Florida

Etiquetas

Un hombre armado abrió fuego de manera indiscriminada este viernes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida, Estados Unidos. Tras varios minutos de tensión la policía ha confirmado que han muerto cinco personas y 8 han resultado heridas.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

El autor del tiroteo ha sido identificado como Esteban Santiago, un joven de 26 años nacido en New Jersey aunque en los últimos años había vivido en Alaska. Según publicó un testigo en sus redes sociales, el tirador viajaba en un vuelo de Air Canadian.Cuando llegó al aeropuerto se dirigió a la sala de equipajes para recoger sus pertenencias que había facturado y cuando tuvo maleta sacó el arma, fue al baño, la cargo y al salir comenzó a disparar.

#BREAKING Broward Commisioner Chip LaMarca: Gunman was pax on Canadian flight w/ checked gun. He claimed bag, went to bathroom, loaded it: pic.twitter.com/aPjDE2wFei — Carlos Suarez (@CarlosWPLG) 6 de enero de 2017

Sin embargo, horas después la policía confirmó que había volado en un vuelo de Delta desde Alaska a través de Mineapolis. Esteban Santiago es una veterano militar y podría tener problemas mentales. La policía no ha querido facilitar los motivos que le llevaron a disparar indiscriminadamente, aunque no se descarta que fuera un acto de terrorismo.

Los testigos aseguran que el joven llevaba una pistola 9mm con 3 cargadores y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el aeropuerto. Algunas de los heridos fueron atendidos por otros viajeros en el lugar del suceso.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx — Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 de enero de 2017

Una hora después de que el tirador fuera detenido saltaba de nuevo la alarma ante la posibilidad de que hubiera un segundo tirador en las instalaciones. La TSA (empresa que se encarga de la seguridad en los transportes) informaba de ello en su cuenta de Twitter y pedía a todos los que se encontraran en el aeropuerto que buscaran un lugar seguro.

Update: Active shooter at #FLL. Shelter in place. Airport closed. — TSA (@TSA) 6 de enero de 2017

Sin embargo, las autoridades del condado desmintieron esta información poco después. La falsa alerta se debió al nerviosismo reinante en el aeropuerto y unos ruidos que provenían de un garaje cercano, pero en ningún momento se registró un segundo tiroteo en el aeropuerto.

Este aeropuerto, a pesar de ser internacional, opera principalmente vuelos domésticos. Se calcula que alrededor de 80.000 personas pisan las instalaciones diariamente. Según las primeras informaciones el tiroteo se ha producido entre las terminales 1 y 2.

Inmediatamente, las autoridades y fuerzas de seguridad del aeropuerto procedieron a desalojar a los pasajeros y a los trabajadores del centro, a una pista cercana para ponerlos a salvo.

El ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, utilizó su cuenta de Twitter para informar de que se encontraba en el lugar en el momento de los hechos. Más tarde tuiteó que "todo parece en calma."

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

El Ministerio de Exteriores español ha informado que, según los primeros datos no hay ningún español entre las víctimas. Aún así, se ha habilitado un número de teléfono para atender a los españoles sobre el incidente. El número es +1 3057901851.

Condena de Trump

El gobernador de Florida, Rick Scott, ha anunciado que se desplazará al lugar "para recibir información directamente de las autoridades" desplegadas sobre el terreno.

El presidente electo, Donald Trump, también ha querido mostrar su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto del sur de Florida. Así, ha publicado en Twitter que había podido hablar con el gobernador Scot sobre la "terrible situación" que se ha vivido este viernes en el aeropuerto For Lauderdale. "Mis pensamientos y oraciones están con todos. Permaneced a salvo", ha escrito.

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

No se descartan motivaciones terroristas

El portavoz del FBO George Piro ha informado este viernes por la noche de que las autoridades estadounidenses no descartan que detrás del tiroteo registrado en el aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida, haya una motivación terrorista.

En rueda de prensa, Piro ha señalado que el autor, identificado como Esteban Santiago, utilizó una pistola semiautomática. Santiago ha sido puesto bajo custodia federal y se prevé que su primera audiencia, tras imputársele los cargos pertinentes, sea el próximo lunes.

El portavoz ha indicado que el FBI ya conocía al presunto autor del tiroteo, después de que éste se personara en una de sus oficinas en Anchorage, Alaska, el pasado mes de noviembre.

Poco antes, la cadena estadounidense CBS había señalado que Santiago se había presentado en esa misma sede del FBI, donde aseguró que había sido obligado a luchar por Estado Islámico. Durante su estancia allí, aseguró que su mente estaba siendo controlada por la CIA para ver vídeos del grupo terrorista, tras lo cual fue enviado a un hospital psiquiátrico a solicitud de la Policía.

Piro ha confirmado que fue trasladado a un centro para someterse a una evaluación mental, después de su "comportamiento errático", si bien ha indicado que él mismo aseguró que no tenía intención de dañar a nadie.

"No hemos descartado el terrorismo", ha señalado el portavoz del FBI. "Y seguiremos cada una de las hipótesis para determinar cuál es el motivo que está detrás de este ataque. Cualquier asociación, conexión, comunicación, todo lo que uno se pueda imaginar, os garantizo que estamos buscando todo", ha añadido.