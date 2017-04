Así presenta Esperanza Aguirre su dimisión, palabra a palabra

Etiquetas

La portavoz popular en el ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que Ignacio González ha sido una persona de su máxima confianza. Le conoció en los años 80 como funcionario por oposición.

"Le nombre subsecretario cuando fui ministra, después, ya no conmigo, fue secretario de estado de administraciones públicas e inmigración. Cuando fui presidenta de la CAM le nombré vicepresidente. En algunos momentos de mi presidencia algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son un aprueba definitiva contra el pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del ayuntamiento y portavoz del grupo municipal, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos con sus votos. Mi manera de concebir la política como servicio a España y mis conciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haberle vigilado, por no descubrir antes lo que ahora después de años de investigación han descubierto la Guardia Civil y el juez. La corrupción se ha convertido en un problema central de la política no es suficiente la justicia, demasiado lenta para las exigencias de los ciudadanos, que tienen derecho a exigir que los políticos asumamos todas nuestras responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma no eximir mis responsabilidades y por eso presento mi dimisión".