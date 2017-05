El PSOE acusa a Montoro de hacer un Dijsselbloem: el gasto ¿es irse de copas?

Etiquetas

¿Se acuerdan de la polvareda de Dijsselbloem con su cliché de que los países del sur pedían dinero a la UE para gastárselo en copas y mujeres? Dijo que fue una forma de hablar y se negó a dimitir de la presidencia del Eurogrupo imitando a los países del Sur, donde casi nadie dimite. Todos los partidos y países del Sur saltaron a su yugular, por lo que consideraron una muestra de desprecio.

Pues Montoro ha vuelto a soltar su lengua viperina en el debate de presupuestos y ha acusado a los que provocaron la crisis por su borrachera de gasto, querer celebrar ahora la recuperación yéndose de copas, es decir, aumentando otra vez el gasto. ¿Es una metáfora acertada? No parece. Y será la comidilla del día en el que el PP logró el acuerdo con el PNV para aprobar los presupuestos, aunque desde las filas vascas

El primero que ha reaccionado ha sido el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, que ha cargado este miércoles contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber comparado el gasto social "con emborracharse e irse de copas" en el discurso con el que ha abierto el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y ha comparado su actitud con la del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien aseguró que los países del Sur se gastaban los fondos europeos en copas y mujeres.

"Montoro ha comparado el gasto social con irse de copas, que se lo expliquen a los pensionistas que cobran una pensión de miseria y les va subir un 0,25%", ha comentado Saura tras el discurso del ministro de Hacienda.

"Al final terminan diciendo lo que son y enseñando la patita", ha resumido el portavoz socialista.Saura ha subrayado que, con su intervención, Montoro ha dejado claro que "no era la crisis, sino la ideología de la derecha española" la que llevaba a cargar en las clases medias trabajadoras los esfuerzos para la recuperación porque, ahora que la economía empieza a ir mejor no aumentan el gasto social.

"No estamos de acuerdo en que los que más han contribuido a que la economía vaya mejor sean los que tengan que seguir pagando los ajustes este año, porque el ajuste viene por el gasto social, no por los ingresos", ha comentado Saura, incidiendo en que España tiene "uno de los gastos sociales más bajos de la UE".

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado porque creen que la política fiscal y presupuestaria del PP "impide que el crecimiento llegue a la mayoría de los ciudadanos", ya que, aseguran, "lleva a una sociedad 'low cost'.

Así lo ha manifestado su portavoz económico en la Cámara Baja, Pedro Saura, en una rueda de prensa en la que ha criticado "el Estado Social mínimo" al que, a su juicio, abocan los Presupuestos aprobados por el Gobierno y que se debatirán la próxima semana en el Pleno del Congreso.

"Durante los años de la crisis, la derecha española nos dijo que había que apretarse el cinturón y la clase media y trabajadora se lo apretó", ha recordado Saura, antes de cuestionar por qué ahora, que "los datos macroeconómicos son mejores", el gasto social "tiene que seguir perdiendo peso y poder adquisitivo".

Saura ha reconocido que existe recuperación y crecimiento económico, y que por ello no entienden que los impuestos indirectos hayan crecido desde el inicio de la crisis al mismo tiempo que se haya otorgado "un regalo fiscal para las rentas más altas de 18.000 millones de euros". "Estos Presupuestos consolidan la política fiscal del Gobierno, consolida la desigualdad", ha aseverado.

Preguntado por la posición de su socio electoral en Canarias, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, Saura ha expresado su deseo de que respalde su posición de veto a los Presupuestos. "Esperamos que, desde su independencia, apoye nuestra enmienda a la totalidad. Va en la dirección de nuestro programa electoral", ha recordado.

Quevedo ya anunció que presentaría una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno del PP, tal y como había hecho años anteriores, a pesar de haber iniciado negociaciones con el Ejecutivo en la elaboración de las cuentas y abrir la puerta a una posible abstención en las votaciones decisivas de los Presupuestos.

Podemos: "Para borrachera, la del PP con la corrupción"

La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha exigido este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el PP "invierta menos en Suiza y más en España".

De esta forma ha respondido Montero en rueda de prensa a la comparecencia de Montoro para dar cuenta del proyecto de los Presupuestos para 2017, en la que el ministro ha atacado a los que reclaman un mayor nivel de inversión pública con la siguiente frase. "Venimos de una borrachera de gasto público y ya quieren ir de copas a celebrarlo".

"Para borrachera, la que se ha pegado el PP con la corrupción", ha replicado la dirigente de la formación morada, antes de aconsejar al Gobierno que el PP "invierta menos en Suiza y más en España", cuyos ciudadanos, ha dicho, ha cargado sobre sus espaldas el peso de las crisis.

A su juicio, las cuentas públicas para este ejercicio vienen a confirmar que éstos no son unos Presupuestos para mejorar el país, sino para intentar "blanquear la imagen del PP". "Cuesta mucho creer que un partido que esta imputado por corrupción vaya a ser capaz de hacer unos Presupuestos que estén pensados para los ciudadanos", ha dicho.

Montero ha acusado al ministro Montoro de haber "pecado" de no conocer ni su país no sus propios Presupuestos y de presentar unas cuentas que "ni permiten revertir las desigualdades, ni permiten establecer las bases para crear empleos de calidad y que no cambian el modelo de crecimiento", lo que ha llamado "el modelo Rato".