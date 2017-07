Arrancan los Sanfermines con un llamamiento al disfrute en "igualdad"

Etiquetas

La Casa Consistorial de Pamplona ha vuelto a reunir este 6 de julio a decenas de autoridades, representantes del ámbito universitarios e invitados de diversa índole para seguir el inicio de los Sanfermines, con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón situado en la tercera planta del Ayuntamiento.

Los grupos municipales del Consistorio han coincidido en hacer un llamamiento a los ciudadanos y visitantes a disfrutar de las fiestas en "igualdad" y han deseado que no se produzcan agresiones sexistas.

En el interior de la Casa Consistorial se han dado cita la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, el vicepresidente Manu Ayerdi y la portavoz María Solana, además del alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, y los alcaldes de localidades navarras como Estella, Tafalla, Olite o Sangüesa.

También han asistido el rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena, y su homólogo en la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, así como el pelotari Juan Martínez de Irujo, recientemente retirado.

Los concejales del Ayuntamiento han seguido los últimos minutos hasta las doce en la tercera planta, mientras que los invitados, como es habitual, han estado en la segunda. Instantes antes de las doce se han abierto los balcones, que en seguida han sido ocupados por los asistentes con los pañuelos en alto, sumándose la griterío de miles de personas que aguardaban en la plaza.

Después, Paula Remírez y María Calado han lanzado "emocionadas" el chupinazo al grito de 'Pamplonesas, pamploneses, iruindarrak ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!', dando inicio a nueve días de fiesta en la capital navarra.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que el lanzamiento del chupinazo ha sido un momento "increíble" y ha asegurado que "todo el mundo tendría que salir por lo menos una vez en la vida al balcón del Ayuntamiento para ver qué se siente".

Además, sobre la seguridad en las fiestas, Asiron ha explicado que "aquí hay un cóctel maravilloso de mucho trabajo discreto y a la vez transmitir una imagen de normalidad". "Crear preocupaciones y alarma no nos llevaría a nada. Quien tiene que trabajar en ese aspecto ha trabajado mucho y bien", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Enrique Maya, ha explicado que vivirá las fiestas "con tranquilidad". "Hago unas fiestas de una persona de 58 años: salir con la familia, ir a tomar algo, cenar, ver los encierros. Disfrutaré de la presidencia de la corrida de toros del día 13. Serán unas fiestas más relajadas que cuando era joven y pero a base de cortado y agua, que es lo que suelo tomar yo, tienen que ser relajadas de por sí", ha apuntado.

La concejal de Geroa Bai Itziar Gómez ha asegurado que siempre ha vivido "con muchísima intensidad y emoción las fiestas" y ha deseado que "la gente se lleve el relato real de estas fiestas, que tiene que ver con las emociones, las sensaciones y las tradiciones, frente a lo que es el todo vale". "Tenemos que vivir los Sanfermines desde la igualdad y con el respeto que se merecen todas las personas", ha indicado, y ha afirmado que "para compaginar el trabajo con las fiestas lo único que hace falta son ganas y voluntad, y de eso vamos de sobra".

Por su parte, la edil del PSN Maite Esporrín ha señalado que "cada San Fermín es diferente porque siempre se renueva la ilusión con lo que vas a vivir". "El día 6 es el mejor y me encantan los Sanfermines. Llevo muchos años en política y siempre he sabido organizarme, me gusta la día y la noche. No necesito dormir mucho y combino muy bien la fiesta con el trabajo", ha indicado, para desear que "todo el mundo sea capaz de respetar a las mujeres y que no haya ningún incidente".

El concejal de Aranzadi Armando Cuenca ha transmitido su deseo de que los pamploneses y visitantes disfruten de las fiestas, logrando que "todas las mujeres disfruten en igualdad". "Sé que hay mucha gente a la que le gustaría estar aquí arriba, pero lo que más echo en falta es estar con los amigos tomando el almuercico", ha indicado.

Además, Cuenca ha recordado la iniciativa del área que dirige para poner en marcha el uso de vasos reutilizables y ha confiado en lograr "unos Sanfermines sin plástico y con menos residuos".

Finalmente, Edurne Eguino ha manifestado que su deseo para estas fiestas es que no haya agresiones sexistas y ha valorado la "magnífica reacción que tuvo la ciudadanía el año pasado" contra estos hechos. "El dispositivo que hemos puesto en marcha es muy importante, es muy profesional, pero si no lo tuviéramos que poner en marcha, mucho mejor", ha indicado. Además, ha recordado que, dado que no acude a los actos oficiales religiosos tendrá "un poco más de libertad para disfrutar de las fiestas a nivel personal", aunque tendrá que compaginarlo con otras actividades propias del cargo.