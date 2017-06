Iglesias, sobre la moción de censura a Rajoy: "Mientras el PP parasite las instituciones, la democracia está en riesgo"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha justificado este sábado la moción de censura presentada en las Cortes Generales por Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que, según ha advertido, "mientras el PP parasite las instituciones, nuestra democracia está en riesgo".

Así lo ha aseverado en el transcurso de un acto que ha protagonizado en El Coronil (Sevilla), municipio que ha visitado en compañía del diputado de Unidos Podemos por Jaén y exalcalde de dicha localidad, Diego Cañamero, y en el que ha recibido, en nombre de Podemos, el reconocimiento que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha otorgado a la formación morada por su forma de entender la política.

Pablo Iglesias ha argumentado, para justificar la presentación de la moción de censura, que éstas, "a veces, tienen que ver con la dignidad y con tener un proyecto", y al respecto ha afirmado que el proyecto del PP es "normalizar"; es decir, "que parezca normal que ellos estén en el Gobierno, que parezcan normales los recortes y la corrupción".

Sin embargo, "nosotros estamos en el Parlamento para decir que no es normal que aumente el patrimonio de las sicav al tiempo que España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad; que no es normal tener la segunda tasa de paro más grande de la UE, que un tercio de la población asalariada de España esté cobrando menos de 1.000 euros" o "que quieran convertir nuestra patria en una periferia de Europa sin Estado de bienestar ni dignidad para sus trabajadores", según ha abundado Iglesias, que también ha aseverado que tampoco es normal "que se privatice la educación y la sanidad públicas, que se estén privatizando empresas estratégicas y entregando a pedazos el país a fondos de inversión extranjeros".

"Vamos a decir que el PP no solamente es un partido corrupto que parasita las instituciones, sino que son ineficientes económicamente", ha sentenciado el líder de Podemos, que ha señalado que en España "se crea empleo a costa de tener la segunda tasa de desempleo más alta de la UE y unos niveles de precariedad laboral impropios de la cuarta economía de la zona euro".

Pablo Iglesias se ha referido al recientemente dimitido fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, criticando que en el PP le "siguen defendiendo", cuando se ha escuchado una conversación entre los expresidentes autonómicos del PP y "presuntos delincuentes" Eduardo Zaplana e Ignacio González "diciendo que Moix era un fiscal cojonudo y que les conviene", y que se avisó desde el Ministerio Público al fiscal general del Estado "que el nombre de Moix ha aparecido en conversaciones interceptadas por la Guardia Civil", pese a lo cual se produjo el nombramiento de Moix, ha criticado Iglesias.

"Nos preguntamos qué pasaría si fueran dos narcotraficantes los que están hablando por teléfono y la Policía o la Guardia Civil graba la conversación y nombran a un juez o fiscal que les interesa. ¿Sería normal que no se destituyera a ese juez o a ese fiscal?. Pues eso es lo que está ocurriendo", ha comentado Iglesias, para apostillar que "desde el Gobierno se presiona más a los jueces y a los fiscales que los narcotraficantes".

El líder de Podemos ha afirmado también que "no es normal que, en una democracia, el fiscal Anticorrupción trabaje para el PP" y "que los ministerios de Interior, de Hacienda y de Justicia estén trabajando para proteger al partido más corrupto de Europa".

"NO TENEMOS MIEDO AL PP"

"No tenemos miedo al PP, por eso presentamos una moción de censura", ha resumido Iglesias, que también ha defendido que en Podemos "no mentimos aunque digamos verdades incómodas", y que a ellos "no" les "compra el PP, y eso no lo pueden decir el resto de fuerzas" políticas.

Así, ha aludido a Ciudadanos (Cs) y a su líder nacional, Albert Rivera, que "en la última campaña electoral dijeron que jamás investirían a Rajoy", así como ha incidido en que también el PSOE defendió que "jamás" permitiría la investidura del presidente del PP, y que "la mayoría de españoles votó en contra del PP, pero el PP es muy poderoso, puede forzar mayorías que la gente no avala".

Tras sostener que "los que no están en contra de la corrupción no sostienen a corruptos en Madrid o en Murcia como Ciudadanos", ha añadido que "lo que nosotros estamos planteando con el PP es el rescate de las instituciones democráticas, porque mientras el PP parasite las instituciones, nuestra democracia está en riesgo", y "hay que desatar las manos a jueces, fiscales, policía y guardias civiles para que cumplan la ley y el derecho".

"Para eso contamos con un mecanismo, la moción de censura, para decir que no les tenemos miedo y que tenemos un proyecto de país, que va más allá de Unidos Podemos, que es un nuevo contrato con la gente para que haya decencia y que se cumpla el Derecho y que las instituciones estén al servicio de la gente, no de una minoría", ha añadido Iglesias.

"ESTRUCTURAS DE TIPO CACIQUIL" EN ANDALUCÍA

En otro momento de su intervención, que ha concluido exclamando "Viva la dignidad jornalera" y "Viva Andalucía", ha reflexionado sobre la situación de Andalucía, señalando que le "suena viejo" que en dicha comunidad haya "una estructura de propiedad de la tierra en la que hay aristócratas y una minoría de propietarios que reciben más subvenciones y fondos europeos que nadie", o que "haya unas estructuras políticas de tipo caciquil que implican redes clientelares que ponen límites a la democracia".

También ha elogiado a Diego Cañamero como "un ejemplo de ética", como "un gran alcalde" que fue, "un gran jornalero" y "un gran diputado", "el primer jornalero en el Congreso de los Diputados en la historia política de España", según ha valorado.

Además, ha defendido que, aunque "algunos quieren hacer creer que España es un montón de sinvergüenzas o de corruptos que tienen cuentas en paraísos fiscales, España es mucho mejor que su Parlamento; es gente corriente", como "una mujer de 50 años que busca trabajo y sabe que no lo va a encontrar", "autónomos que siguen su negocio adelante, maestros de la educación pública" o "profesionales sanitarios que están defendiendo el derecho democrático a tener una sanidad pública". Además, ha manifestado que España "es plurinacional, habla diferentes lenguas y tiene diferentes identidades"

En su visita a El Coronil, Iglesias ha conocido los huertos sociales y la residencia de ancianos 'María Milagrosa', así como ha visitado el Ayuntamiento junto con la alcaldesa y concejales del municipio sevillano.