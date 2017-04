Cerrada ovación en el Ayuntamiento por parte del PP en un homenaje a Aguirre

Etiquetas

El PP dedicó poco más de unos párrafos al adiós de Esperanza.Rajoy no le ha dedicado ni un tuit aunque la llamó por teléfono. Desde el PP se empujó sin disimulo para que dimitiera, con Maíllo, secretario general in pectore, a la cabeza. Ella sabrá hacer lo correcto y lo inteligente, decían. En el PP se hablaba de situación insostenible. Hoy, en el Ayuntamiento ha recibido un homenaje de su grupo de menos de un minuto de aplausos. Es lo que tiene la política: que es dura. Aplaudir es gratis.

El PP puesto en pie, silencio sepulcral del resto de grupos

La portavoz de Cultura del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Rosell, inició este martes su intervención en el primer punto del Pleno ordinario de abril con un rendido agradecimiento a la ayer dimitida exportavoz del grupo,Esperanza Aguirre, a quien ovacionaron los otros 20 concejales populares. La bancada del PP dedicó más de 30 segundos puestos en pie, ante la indiferencia y el silencio sepulcral del resto de los partidos que no se pusieron en pie.

Rosell quiso expresar, en nombre del PP, su “gratitud y reconocimiento a Esperanza Aguirre por estos dos años de dedicación”, porque “ha puesto en el desempeño de las labores municipales la misma vocación de servicio a España y los españoles que ha guiado su larga trayectoria como servidora pública”.

Resaltó igualmente el “recuerdo imborrable” que deja “una persona que antepuso siempre los principios en los que creía a cualquier otra consideración” y terminó destacando el “ejemplo de dignidad y honradez política” que dio ayer en su despedida. “Muchas gracias. Esperanza Aguirre”, concluyó ante el aplauso de sus hasta ayer compañeros de grupo municipal. Ignacio de Benito, del PSOE ha señalado entre la irritación del PP, que el Ayuntamiento era más saludable sin la Reina Madre.

¿Qué habría pasado si Aguirre hubiera sido alcaldesa?

Villacís de C's ha dicho que a partir de ahora los plenos serán más tranquilos y que los focos no se centrarán en ella sino en los temas que interesan a los madrileños. "La cuestión no es sacrificar a un peón o a una reina, sino luchar contra la corrupción. Este no es el caso Púnica ni el caso Gürtel o Lezo, es el caso PP". Desde C's se preguntan sobre el terremoto que hubiera supuesto que Esperanza se hubiera visto obligada a dimitir como alcaldesa, "habría sido un enorme daño institucional".

Henríquez de Luna se postula como sucesor de Aguirre

Después del aplauso volvió la política. Iñigo Henríquez de Luna, se ha postulado para ocupar el puesto de Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, "para mí sería un honor representar a los madrileños y ocupar el puesto que ha dejado libre Esperanza Aguirre que nos abandonó ayer lunes". Luna ha sido colaborador de Aguirre durante 30 años, ha señalado que la decisión se tomará este jueves mediante una decisión consensuada entre el grupo de concejales y las direcciones regional y nacional.

Henríquez de Luna parte en principio con todos los atributos para ser nombrado oficialmente sustituto de Aguirre en el Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que en el último con riesgo regional del PP madrileño, Cifuentes, le incluyó en su ejecutiva en un intento de integración con el aguirrismo en la nueva dirección.

"Aguirre ha dado un ejemplo de responsabilidad política"

Henríquez de Luna ha señalado que Aguirre ha dado un ejemplo al dimitir y anteponer los intereses generales a su intereses personales. "Es una persona honesta, nadie duda de ello y estoy convencido de que su patrimonio es menor al que tenía cuando entró en política. Ha dado un ejemplo de asumir responsabilidades políticas. Repito, nadie duda de su honestidad y hay que valorar su obra para Madrid, pese a que todos cometemos errores. A todo el mundo nos puede pasar cometer un error 'in vigilando' y que alguna de las personas que tenemos a nuestro alrededor cometa irregularidades o delitos".

El PSOE critica el homenaje

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié. ha criticado las palabras de "añoranza" de Esperanza Aguirre expresadas por Isabel Rosell e ïñigo Henríquez de Luna. Puri Causapié, ha criticado con dureza las palabras de los populares y ha incidido en que este sentimiento de añoranza por Aguirre “no es compartido ni en el Partido Popular de Madrid” ni en el “Partido Popular a nivel nacional”. Causapié ha pedido que además de la salida de Aguirre, también abandone el Pleno municipal el “aguirrismo”.