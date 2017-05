ANDALUCÍA. LA JUNTA EXIGE A FERTIBERIA QUE REPITA LA RESTAURACIÓN DE ALGUNAS ZONAS DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS DE HUELVA

Etiquetas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, reclamó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' a la empresa Fertiberia, que gestiona las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva, que “restaure de nuevo zonas que la empresa da por restauradas, así como que actúe sobre zonas que la entidad ha dicho que no restaurará”.El consejero se expresó en estos términos durante su intervención en el desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, donde añadió que no “vamos a cerrar en falso este asunto, ya que la recuperación de la marisma de Huelva debe ser efectiva”. A pocos días de que finalice el plazo, fijado el 24 de mayo, para presentar alegaciones al proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia, Fiscal no quiso adelantar nada sobre el contenido del informe que presentarán, pero sí desveló que los técnicos están estudiando al detalle la documentación. Dicho proyecto fue presentado por Fertiberia a raíz de la Sentencia de la Audiencia Nacional que considera caduca la licencia para el depósito de fosfoyesos en la marisma onubense y ordena su fin y la restauración de la zona. El vertido durante 40 años de fosfoyesos en las marismas de Mendaña(Huelva)es considerado por las organizaciones ecologistas uno de los mayores problemas medioambientales de Europa, ya que se han acumulado millones de toneladas de residuos altamente tóxicos y radioactivos a escasos 500 metros del algunas viviendas de la capital onubense. DRAGADO EN LOS MÁRGENES DEL GUADALQUIVIRSobre el proyecto de dragado de profundización de las márgenes del río Guadalquivir, Fiscal fue contundente y dijo que “el dragado no está en la agenda de asuntos a tratar por la Junta, porque no es útil”. Y aclaró que es un asunto que no compete a la Junta sino al Gobierno central. Este proyecto se remonta a finales de los 90 con el objetivo de ampliar de 6,5 a 8 metros el calado del tramo navegable del río Guadalquivir y permitir así la navegación de cargamentos de mayor envergadura hasta el Puerto de Sevilla. El pasado mes de marzo la Autoridad Portuaria de Sevilla anunció la suspensión definitiva del proyecto de dragado de profundización para ampliarlo, como consecuencia de las múltiples "dificultades e incertidumbres" afrontadas por la iniciativa.