Aznárez asegura que Navarra "no está vacunada contra la trama"

La candidatura '20marzomartxoak20' ha presentado este sábado el libro 'Ibex35, una historia herética del poder en España'

La presidenta del Parlamento de Navarra, también candidata en la lista '20marzomartxoak20', Ainhoa Aznárez, ha asegurado que "Navarra no está vacunada contra la trama porque poco a poco vamos sabiendo que tenemos casos de corrupción, corruptelas y chiringuitos que se han ido creando" en la Comunidad foral. En este sentido ha hecho referencia al caso de los cursos de UAGN y de la planta de biogas de Ultzama.

La candidatura a las primarias de Podemos Navarra ha organizado este sábado en el Civivox Condestable de Pamplona la presentación del libro 'Ibex35, una historia herética del poder en España', de Rubén Juste. Asimismo, el sociólogo y candidato al Consejo Ciudadano de Navarra, Ricardo Feliú, ha expuesto su estudio, que conformó su tesis en la UPNA, 'La élite navarra en el cambio de siglo XX'. El acto ha contado, además, con la participación del candidato a la Secretaría General de Podemos Navarra, Eduardo Santos.

"Es muy interesante tener charlas como estas que nos ayudan a visibilizar las verdaderas relaciones de poder que existen en Navarra y también en relación el resto de tramas estatales", ha destacado Santos en declaraciones a los periodistas.

Santos ha explicado que su candidatura está haciendo un "esfuerzo para comprender el mundo que nos rodea y dirigir nuestra acción política en ese entendimiento". "Todo lo que son las tramas invisibles que determinan los intereses reales de cada decisión, creemos que la ciudadanía tiene que saberlos para decidir en libertad y en democracia", ha incidido.

Para el candidato "la política no puede estar fuera de la sociología o la ciencia que nos ayuda a entender cómo se mueven esos hilos de una manera o de otra" ya que "lo que es invisible y no se conoce no se puede evaluar por parte de la ciudadanía".

Por otro lado, ha abogado por "evaluar cómo el cambio en Navarra ha modificado parcialmente a todas esas élites".

"LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN SON LOS QUE DECIDEN LAS POLÍTICAS"

El autor del libro 'Ibex35, una historia herética del poder en España', de Rubén Juste, ha asegurado que en la actualidad "son los consejos de administración los que pueden decidir qué políticas se plantean a nivel estatal".

Juste ha explicado que su libro "es la historia de la trama, de cómo determinados grupos políticos han estado muy vinculados a determinados grupos económicos en contra, incluso, del propio desarrollo democrático del país".

Al respecto, ha señalado que "el Ibex-35 se inicia con un navarro, que es Carlos Solchaga, y termina con otro personaje navarro, que es Javier Echenique Landiribar", consejero del grupo ACS.

Juste ha afirmado que Solchaga, ministro de Industria en el Gobierno de Felipe González, "tenía un proyecto en la cabeza que era el de un poder económico muy poderoso, sobre todo el de los grandes bancos vinculados al Banco de Bilbao y el Banco Santander; tenía una idea de España dentro de la Unión Europea donde el tejido industrial no era lo fundamental". "Tuvo ese papel y trató de proyectarlo dentro del partido socialista haciendo que las bases contaran menos", ha añadido.

Respecto a Javier Echenique Landiribe, ha asegurado que "representa el poder de un constructor como es Florentino Pérez" y "la transición de un modelo de poder en España" donde "los partidos tiene cada vez menos peso a la hora de decidir qué sucede en España". "Es el representante de un modelo de poder donde el poder ya no está en el Estado sino en el Ibex-35", ha insistido.

"Hay mecanismos que hacen que determinadas personas o colectivos estén más vinculados a la trama que, muchas veces, se basa en un beneficio económico mutuo en un negocio en el que están involucrados", ha subrayado. "Ahi tenemos miembros de diferentes partidos en Navarra y a nivel nacional en que los mismos personajes decidían y también se llevaban el dinero por otro lado", ha agregado.

Asimismo, ha explicado que "la trama no es solamente una cuestión del Estado sino que también afecta a lugares concretos" que "necesita de candidaturas valientes que puedan enfrentar y visibilizar esta trama que se esconde en lugares que no son elegidos por la ciudadanía pero que determinan determinadas decisiones políticas".

La corrupción "muchas veces depende de los créditos que tomes a los bancos, por eso está muy bien que Podemos no se financie a través de esos créditos", ha valorado.

El escritor ha asegurado que "existen formas y alternativas para salir" de la corrupción que "implica abordar el problema, analizar quienes son los actores" y "no estar vinculados a esas tramas de corrupción y de financiación ilegal, como en el caso de muchos partidos".