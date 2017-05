DÍAZ CARGA CONTRA LOS “BANDAZOS” DE SÁNCHEZ Y ÉL LA VINCULA CON LA “ABSTENCIÓN” AL PP

Etiquetas

- López se erige como garante de la “unidad” porque “así no vamos a ninguna parte”. Susana Díaz y Pedro Sánchez se han enzarzado desde el primer minuto en el debate que han mantenido los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE. Ella recordándole las derrotas electorales y los "bandazos", y él, la abstención del PSOE a favor del PP, mientras que Patxi López apelaba a mirar el futuro bajo un nuevo proyecto “de izquierdas”. Díaz fue la primera en intervenir en el debate con un minuto donde indicó que al PSOE “hay que saber quererlo y respetarlo” por lo que propuso un “rumbo cierto” en el partido. Mientras para Sánchez, en las primarias, “la cuestión” es “o curar o cronificar ese mal llamado abstención al PP” porque “la abstención no ha servido para cambiar nada a nuestro país”.Por su parte, López, dijo que esta cuestión no debe servir para “pelearnos entre socialistas” sino para “recuperar al mejor PSOE” y lamentó que ahora están “divididos y enfrentados” y “parece que no sepamos donde está nuestro sitio”, como si “no tuviéramos las ideas claras” y “así no vamos a ninguna parte”.DERROTAS ELECTORALESUna vez que ya entraron en los bloques acordados (político, económico y modelo de partido), los intercambios de acusaciones se sucedieron con los mismos argumentarios. Por parte de Díaz, que adquirió un tono más duro y directo, afeó reiteradamente a Sánchez -en tercera persona- los resultados electorales que cosechó y que situaron al PSOE con 85 diputados. Así mismo, Díaz dijo que la situación actual del partido es fruto del resultado que sacaron en las últimas elecciones con él a la cabeza y ensalzó sus victorias electorales y la capacidad que tuvo de unir el PSOE de Andalucía.De hecho, la presidenta andaluza indicó que no hay que pensar en "lo que más convenga al PP" que pasa por un PSOE “incapaz” de ganar las elecciones: "¿Le conviene al PP quien ha tenido las dos derrotas electorales mayores de la historia del PSOE o la candidatura que gana en otros territorios?", se autopreguntó para criticar a la vez las derrotas de Sánchez frente a sus victorias en Andalucía. Ante estas acusaciones, Patxi López dijo que no va a “jugar” a quién pierde en las elecciones porque las “victorias tienen muchos padres y la derrota es huérfana”. “Ganar o perder es cuestión de esfuerzo colectivo”. Susana Díaz y Pedro Sánchez se han enzarzado desde el primer minuto en la posición que defiende cada uno sobre la abstención del PSOE y las últimas derrotas electorales del partido, mientras Patxi López apelaba a mirar el futuro bajo un nuevo proyecto “de izquierdas”. VOLANTAZOSY, aunque consideró que la abstención es un “error” criticó que los otros dos candidatos se enzarcen continuamente en esas dos cuestiones y no piensen en el “futuro” de la organización con propuestas. La presidenta andaluza culpó a Sánchez de que con sus “bandazos” el electorado no sabía qué proyecto tenía el partido. “Para volantazos, el 1 de octubre”, denunció Sánchez porque tras su dimisión se entregó el Gobierno al PP “a espaldas de los militantes”.Tras las acusaciones de “perdedor”, Sánchez mostró un gráfico con los resultados electorales de las últimas elecciones municipales y autonómicas que permitieron al PSOE recuperar poder institucional. Sánchez mostró en tres ocasiones imágenes, y en ellas se identificó él con el color rojo y a Díaz con el color azul, como cuando mostró las diferencias de las últimas encuestas.El ex secretario general del PSOE también afeó, de manera directa, el cuestionamiento que sufrió durante su mandato e indicó que “no se puede cuestionar diariamente al secretario general porque eso es dar armas a la derecha”. Por ello, abogó por pedir “unidad” e indicó que “se reconstruirá esa unidad y lealtad con el resultado” de las primarias. En esta tesis, varias veces trasladó a López que “mi proyecto es tu proyecto”, y que ya hay “propuestas incluidas” en el documento de Sánchez. Ante estas palabras, de manera irónica, López respondió al ex líder socialista que le parece “muy bien” que si no tenía ideas cogiera las suyas porque “siempre” son las miwmas. “no las voy cambiando”. RIESGO López también lanzó algún mensaje para Díaz, que aspira a compatibilizar el cargo con la Presidencia de la Junta de Andalucía. Para el ex lehendakari, el secretario general tiene que dedicarse en “cuerpo y alma” ya que el puesto no debe ser “ningún billete” para llegar a La Moncloa”. A su juicio, “si no arreglamos esto, podemos incluso desaparecer”. En la sala Ramón Rubial, de la sede socialista madrileña, junto a la prensa, los equipos de los candidatos seguían muy atentos el desarrollo del debate y pendientes de sus teléfonos móviles y de lo que salía por Twitter. Desde el equipo de Díaz, comentaban entre ellos hacían gestos a la presidenta aprobando sus intervenciones o llamándola a la calma.