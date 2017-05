PSOE. LOS MILITANTES SOCIALISTAS DECIDIRÁN HOY ENTRE DÍAZ, SÁNCHEZ O LÓPEZ PARA RECONDUCIR EL PARTIDO

Etiquetas

Casi 190.000 militantes del PSOE están llamados este domingo a votar en las elecciones primarias de este partido para elegir al secretario general que lleve el timón en los próximos años. La elección será entre tres candidatos -Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez-, pero la contienda va más allá, porque cada uno de ellos representa modelos distintos en un momento en el que el PSOE está dividido y lleva nueve meses dirigido por una Comisión Gestora.Por un lado, Patxi López fue en enero el primero en lanzarse a esta carrera y ha venido apelando desde el minuto uno a la “unidad” del partido y por un proyecto identificado como una “izquierda exigente”, en el que el secretario general tendría como principal objetivo buscar la reconciliación en el PSOE. Durante esta campaña, López ha criticado a Díaz y Sánchez que se hayan dedicado a armar “ejércitos” para enfrentar una mitad del partido contra otra, porque eso puede llevar incluso al PSOE a “desaparecer”. Por ello, sostiene que el día después de las primarias hay que ser “leal con el que gane y con el que no gane”, porque no se puede dar apariencia de unidad y luego hacer una “especie de oposición interna a la dirección”.RECORD AVALES PARA DÍAZPor su parte, Susana Díaz llegó la última a esta carrera, pero siempre estuvo su candidatura de fondo. La puesta de largo la hizo en Madrid acompañada de las figuras históricas más relevantes como los dos expresidentes del Gobierno -Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- y los ex secretarios generales, salvo Sánchez y Joaquín Almunia.Además, hizo una demostración de fuerza con la recogida de más de 63.000 avales, que exhibió para desmontar que se la calificase como “candidata del aparato”. En sus intervenciones se ha presentado con el lema ‘100por100 PSOE’, con lo que buscaba encarnar el espíritu del socialismo y el orgullo de lo logrado por su partido en el pasado.La presidenta andaluza ha ensalzado sus victorias electorales como aval para que el PSOE vuelva al Gobierno central, de ahí que sostenga que estas primarias son la “remontada electoral” y la “antesala” para volver a La Moncloa.Incluso se comprometió a que si es secretaria general y no logra la “remontada” electoral, haría como hacen “por tradición” los líderes del PSOE y se marcharía “sin hacer ruido”. Asimismo, como garantía de que logrará “coser” el partido a escala nacional, ha venido aludiendo a su gestión cuando se hizo cargo del PSOE de Andalucía y cómo el partido ahora responde. VICTORIA ELECTORALDíaz tuvo al comienzo una campaña más propositiva, como si se tratara de unas elecciones generales, pero, tras la recogida de avales, pasó más al ataque contra Sánchez, que dio la sorpresa al recabar más de 57.000 firmas de militantes.La presidenta andaluza comenzó a ahondar más en la idea de que la mala situación del partido parte de que Sánchez obtuvo, por dos veces, el “peor resultado” electoral para el PSOE y el ex secretario general no tiene un proyecto, claro sino que da “vaivenes” según le conviene. La mandataria autonómica viene insistiendo en que quiere un “PSOE ganador” porque el “PSOE es mucho PSOE”.Aunque remarcó que la ponencia que el partido debatirá en el congreso federal era su programa, terminó presentando un proyecto a cuatro días de las primarias. LA VUELTA DE SÁNCHEZPor su parte, Sánchez, que se presenta a la reelección porque ya fue elegido en primarias en 2014, ha centrado su estrategia en la postura que mantuvo contraria a la investidura de Mariano Rajoy y que le llevó a dejar el acta como diputado tras dimitir como secretario general. Ha venido incidiendo, también, en su crítica a que la Gestora optara por la abstención, decisión a la que siempre ha vinculado a Díaz. El exlíder socialista, que dudó en volver, se lanzó a la carrera después de López y en un acto en Dos Hermanas (Sevilla). Se presentó entonces como el “candidato de la militancia” y asumiendo el movimiento alimentado por el ‘no es no’ a Mariano Rajoy. También se erigió en defensor de las esencias de proyecto socialista frente a quienes “se entregaron” a la derecha “a cambio de nada”, en referencia a la abstención en la investidura de Rajoy.Desde entonces, puso en cuestión la neutralidad de la Gestora y algunas de sus medidas, como que el PSOE haya impedido la comparecencia en Pleno del Congreso del presidente del Gobierno para que explique los casos de corrupción del PP. PRIMERA FUERZAAsimismo, Sánchez criticó que, cuando había puesto en marcha una rentable campaña de 'crowdfunding' para financiar sus actos, la Gestora impuso que las donaciones debían ir a una cuenta controlada también por el partido. A su vez, López ha criticado que tanto Díaz como Sánchez vean estas primarias como un “trampolín” para llegar al Gobierno y alerta del riesgo que tiene el PSOE de “desaparecer” si no logra superar los problemas que tiene. A su juicio, son las mismas dificultades que han afrontado otros partidos socialistas europeos que han pasado a la “irrelevancia”. Los tres candidatos apelan a que después de las primarias, quien sea el vencedor, debe ser capaz de aunar voluntades y que el PSOE camine lo más unido posible al congreso federal para que de allí salga un proyecto claro para presentarse ante la sociedad como la “alternativa” al PP.