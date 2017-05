Le Pen se burla de Macron y le insta a revelar quién sería su primer ministro

Etiquetas

Insiste en que es el candidato de Hollande y del mundo de las finanzas

La candidata del Frente Nacional a la Presidencia en Francia, Marine Le Pen, se ha burlado de su rival en las elecciones de este domingo, Emmanuel Macron, y le ha instado a desvelar quién sería su primer ministro, después de que ella revelara durante el fin de semana que designaría para el cargo al líder de Francia en pie, Nicolas Dupong-Aignan.

En un mitin en Villepinte, al norte de París, en el que ha estado arropada precisamente por su nuevo aliado, Le Pen ha subrayado que "mi adversario no se atreve a decir a quién designará, sin duda para no asustar a los franceses".

"Le pido que diga la verdad, ¿quién será su primer ministro?", ha insistido, tras mencionar el nombre de Laurence Parisot, la expresidenta de la patronal, quien la semana pasada se vio inmersa en la polémica por dar a entender que estaba dispuesta a ser primera ministra con Macron, algo que luego ella desmintió.

La candidata ultraderechista ha insistido en la línea adoptada por el Frente Nacional para criticar a Macron de cara a la segunda vuelta, denunciando que es un candidato continuista porque fue ministro de François Hollande.

"Emmanuel Macron es François Hollande que quiere seguir. A este candidato saliente, le vamos a sacar", ha sostenido Le Pen, en referencia al hecho de que el presidente no se presentó a su reelección, algo inédito desde que se instauró la V República en 1958.

La dirigente del Frente Nacional se ha burlado de que su rival ya se crea presidente y ha rebautizado burlonamente el nombre de su movimiento En Marche!: "¡En Marcha o Muere!". "En marcha hacia más globalización, paro, precariedad, desreglamentación de todas las profesiones...", ha advertido.

CANDIDATO DEL MUNDO DE LAS FINANZAS

Asimismo, también se ha burlado del mensaje ofrecido por Hollande en 2012 en Bourget cuando era candidato frente al presidente saliente, Nicolas Sarkozy. "No muy lejos de aquí dijo en 2012: 'mi verdadero adversario (...) es el mundo de las finanzas'" pero nunca se presentara a unas elecciones.

"Y ahora, el adversario del pueblo francés sigue siendo el mundo de las finanzas, pero esta vez tiene un nombre, una cara, un partido, y presenta su candidatura, y todos sueñan con verle elegido: se llama Emmanuel Macron", ha sostenido.

En este sentido, ha prometido que si ella gana en la segunda vuelta "el mundo de las finanzas no se apoderará del Elíseo". "El 7 de mayo os llamo a hacer barrera a las finanzas, a la arrogancia, al rey dinero", ha instado a sus seguidores.

Antes de su intervención, ha tomado la palabra Dupont-Aignan, quien se ha declarado orgulloso de su decisión de apoyar a Le Pen y se ha mostrado convencido de su victoria. "Vamos a ganar", ha subrayado, advirtiendo a los partidarios del Frente Nacional de que "lo que está en juego el domingo es salvar a Francia, reconstruirla con calma y determinación".

"Todo eso no será posible sino liberándonos de esta mala prisión de la UE", ha sostenido. "Francia es un gran país (...) Franceses, decid no a esta Francia 'low-cost', decid no a esta Francia de Emmanuel Macron, decid sí a la Francia fuerte y justa", ha defendido el soberanista.

"Elegir a Emmanuel Macron es someter al país a los poderes del dinero. Es decir adiós a nuestro territorio, a nuestra identidad, a la cultura francesa, cuya existencia ni siquiera reconoce. Así que sí, entre las finanzas y Francia, hay que elegir (...) Yo he elegido a Francia, he elegido a Marine", ha defendido.