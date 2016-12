Trump felicita a través de twitter el año nuevo a todos... sus enemigos.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, envió el sábado un saludo de Año Nuevo a sus "muchos enemigos" en un tuit con doble intención en el que presumió de sus logros políticos.

"Feliz Año Nuevo a todos, incluidos a mis muchos enemigos y a aquellos que han luchado y han perdido tan mal que no saben qué hacer. ¡Cariños!", escribió el presidente electo.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!