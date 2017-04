Tusk reacciona al adelanto electoral de May: "Fue Hitchcock quien dirigió el 'Brexit'"

Etiquetas

El presidente del Consejo europeo, el polaco Donald Tusk, ha reaccionado con ironía al adelanto de las elecciones de Reino Unido anunciado este martes por la primera ministra británica, Theresa May, y ha asegurado que el 'Brexit' debería de haber sido dirigido por el realizador de cine de suspense Alfred Hitchcock.

"Fue Hitchcock quien dirigió el 'Brexit': Primero un terremoto y la tensión crece", ha escrito Tusk en las redes sociales, en su primera reacción tras el anuncio de May.

Tusk no ha utilizado su cuenta oficial en Twitter como presidente del Consejo para mostrar su respuesta, sino una segunda cuenta en la misma red que conserva desde su etapa como primer ministro polaco.

En la oficial como presidente del Consejo sí ha escrito para informar de que había tenido una "buena conversación telefónica" con la premier británica sobre la cuestión electoral.

Poco antes, uno de sus portavoces había señalado a Europa Press que la Unión Europea a 27 no prevé cambiar el calendario previsto para negociar la salida de Reino Unido --país que tiene dos años para pactar las condiciones de divorcio antes de que se suspendan los Tratados en su territorio--, pese al adelanto electoral.

"Las elecciones en Reino Unido no cambian nuestros planes a Veintisiete", ha dicho el portavoz en respuesta a la decisión de May de pedir al Parlamento británico la convocatoria de elecciones anticipadas el 8 de junio.

Londres invocó el pasado 27 de marzo el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que supone la formalización de la petición de salida y Tusk presentó dos días después un borrador de 'líneas rojas' que aún deben confirmar las capitales, pero cuya redacción marca la cuenta atrás de dos años para acordar la desconexión.

Por ello, el objetivo de la UE sigue siendo que los jefes de Estado y de Gobierno europeos adopten las directrices políticas de negociación en la cumbre extraordinaria que celebrarán, sin la presencia de May, el próximo 29 de abril en Bruselas.

El siguiente paso será que la Comisión Europea presente una propuesta de mandato de negociación más detallado en los días posteriores, que permita su discusión a 27 en un breve plazo y su aprobación formal en un consejo ordinario de ministros de la UE el 22 de mayo.

El visto bueno a ese mandato para la Comisión, que negociará en nombre de los Estados miembros a través del excomisario Michel Barnier, permitirá a la Unión Europea a 27 iniciar las conversaciones formales.

Mientras, la Comisión Europea ha preferido no valorar de inmediato el adelanto electoral y, en una rueda de prensa en Bruselas casi simultánea a la de Londres, el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha considerado prematuro pronunciarse y ha apuntado que May y Jean-Claude Juncker no habían hablado tras el anuncio.

Con todo, Schinas ha apuntado que la Unión Europea es "una unión de democracias" en donde es "normal" y "bueno" que se celebren elecciones. "Se celebran elecciones en todas partes. Es algo normal, bueno. Estamos a favor en general", ha bromeado.