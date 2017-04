La ANC debate este sábado en asamblea la independencia unilateral

Etiquetas

Puigdemont será el encargado de la clausura del acto al que asistirá Forcadell

La ANC celebrará su asamblea este sábado de 10 a 13:45 en Granollers (Barcelona) para debatir y votar si apoyará una declaración unilateral de independencia (Dui) en caso de que el Estado no permita celebrar el referéndum que prevé el Govern.

La prioridad de la entidad es la celebración de esa consulta, pero su presidente, Jordi Sànchez, dejo hace días en la rueda de prensa de la presentación de la asamblea, que no puede descartarse la independencia unilateral, aunque lo ve "poco probable".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, asistirá a la clausura del acto, que correrá a cargo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La ANC ha expuesto que la asamblea será "una gran fiesta por el 'sí" al referéndum de independencia que se celebrará en el Pabellón Olímpico de la ciudad, donde se debatirá sobre los documentos de la hoja de ruta y del código ético que, después de un mes de transacciones, no ha dejado enmiendas vivas.

La Dui ha vuelto al debate de la asamblea después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, contemplara la declaración si el Estado prohíbe el referéndum, algo que para Sànchez es "de un sentido común absoluto".

El presidente de la entidad explicó que la asamblea debatirá la hoja de ruta soberanista que propone la entidad para el próximo año, y en esta hoja de ruta se contemplará la declaración de independencia como mecanismo de "desbloqueo" en caso de que el Estado no permita el referéndum.

Aunque lo considera poco probable, Sànchez cree que, si no hay referéndum por un bloqueo del Estado, la mayoría absoluta de 72 diputados que JxSí y la CUP tiene en el Parlament tiene derecho a proceder a "la comunicación --a la comunidad internacional-- y a la proclamación de Cataluña como nuevo Estado".

INFORME DE GESTIÓN

En el informe de gestión que se presentará en la asamblea, la ANC admite que las diferencias entre PDeCAT y ERC pueden poner "en riesgo" el proceso soberanista.

También asume que se empieza a percibir cierta falta de entusiasmo entre las bases, aunque afirman que el movimiento independentista se ha consolidado.

El informe de gestión del Secretariado Nacional destaca que la ANC asumió como propia la creación de JxSí y que el liderazgo en esos momentos no pasaba por la entidad y sí por los partidos, "los mismos que a partir del día siguiente de las elecciones mostraron de forma bien evidente que sus diferencias de modelo pueden llegar a poner en riesgo el proyecto político" que se está impulsando.

"Esto, junto con el error cometido de haber situado en igualdad de condiciones CUP y JxSí, mermó considerablemente el liderazgo que ha tenido la ANC durante los últimos años", recogen en el documento.

En su opinión, fue tan explícita la pérdida de liderazgo que "durante cierto tiempo, la ANC no tuvo voz", y añaden que una parte de la imposibilidad de recuperarla vino por el cuidado por no explicitar la incomparecencia de una de las partes independentistas si se realizaban reuniones de los firmantes de la hoja de ruta o de la mesa de fuerzas políticas y entidades soberanistas.

Sin embargo, subrayan que la apuesta por el referéndum ha servido para devolver a la ANC al puesto que siempre ocupó: "Hacer de altavoz de la sociedad civil en lo que respecta al objetivo final y a lo que se precisa para alcanzarlo, y liberarnos de complejos: quien no quiera estar explícitamente con la ANC no hace falta que esté, pero no podemos ralentizar la maquinaria, hay que seguir adelante".