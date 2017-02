COMPROMISARIOS CRÍTICOS DEFENDERÁN CONGRESOS DEL PP CADA 3 AÑOS PARA FACILITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Etiquetas

Igancio Ibáñez, uno de los fundadores de la red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, llevará al Congreso Nacional para su votación una enmienda en la que pide que los cónclaves ordinarios se celebren estrictamente cada tres años, ya que así se favorece “la rendición de cuentas de la directiva ante los afiliados”.Esta enmienda, a la que ha tenido acceso Servimedia, propone una nueva redacción del artículo 31.1. de la Ponencia de Política y de Estatutos que se debatirá este viernes. En este apartado, se recoge que los congresos ordinarios, sea cual fuere su ámbito territorial de competencia, se celebrarán cada cuatro años.Esta es una novedad con respecto a los estatutos que rigen ahora la organización del partido, que en su artículo 27 hablan de que se deberían celebrar cada tres años. No obstante, el último Congreso tuvo lugar en Sevilla en febrero de 2012. Han pasado, por lo tanto, cinco años desde esta cita. Por ello, este compromisario, que representa el ideario de Floridablanca, ve necesario que la Junta Directiva Nacional vele por el “estricto cumplimiento” de los tiempos establecidos para la celebración del Congreso Ordinario, que cree que debe ser cada 3 años para “favorecer la rendición de cuentas de la directiva ante los afiliados” y para “renovar programas políticos y equipos poniendo el énfasis en el proyecto político”.Fuentes de Floridablanca explicaron a Servimedia que si el PP pretende “estar cerca de la sociedad y de sus problemas no puede estar cinco años o más sin debatir ideas”. Sostienen que si se quiere aumentar la participación de los afiliados “no parece una buena señal” que los congresos se produzcan un año más tarde de lo estipulado en los anteriores Estatutos –tres años– y “sin garantías de que se celebren en el tiempo contemplado”.Ibáñez ha presentado un total de cuatro enmiendas (tres a la Ponencia Política y de Estatutos y una a la Ponencia Económica y de Administración Territorial) que tienen un carácter eminentemente programático y persiguen la presencia y el cumplimiento de los principios políticos de las ideas liberal conservadoras, así como el compromiso del PP con ser la “casa común” del centro derecha, aglutinando a liberales, conservadores, democristianos y centristas.Otra de las enmiendas a la Ponencia Política y de Estatutos va referida al artículo 14, donde se contempla que todos los cargos públicos del PP deberán comparecer como mínimo con periodicidad anual ante las asambleas de afiliados. En este punto, se pide añadir que “dicha evaluación deberá incluir como criterio rector la concordancia entre los principios y valores del PP” y la gestión y actividad política del cargo público que esté siendo evaluado. “En casos en los que la falta de concordancia sea grave, las asambleas de afiliados podrán pedir la dimisión del evaluado al secretario general del Partido, quien, de estimar pertinente la petición, la remitirá a la Junta Directiva Nacional o Local correspondiente para que ésta resuelva por mayoría simple si decide o no respaldarla”, continúa la aportación que se recoge en el texto de la enmienda que no ha sido aceptada.La tercera enmienda a la ponencia que coordina Fernando Martínez-Maíllo reclama una nueva redacción del artículo 2.1., de tal forma que quede recogido de forma expresa que en el PP hay espacio para “liberales, conservadores, demócrata cristianos y centristas” unidos en torno a unos principios que encuentran “su casa común”. Ninguna de las cuatro propuestas de este componente de Floridablanca han sido aceptadas por la dirección nacional del partido que, según el ‘think tank’, ha pedido que se retiren, algo a lo que no se ha accedido. Por tanto, todas ellas se someterán a votación este fin de semana en el Congreso Nacional que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid.