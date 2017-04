CANAL. ZAFRA (CS) ACUSA AL PP DE “ENRIQUECERSE DURANTE AÑOS A COSTA DE LOS MADRILEÑOS PARA BENEFICIAR A FAMILIARES Y AMIGOS”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, César Zafra, dijo hoy que “el PP se ha enriquecido durante años a costa de los madrileños para beneficiar a unos cuantos familiares y amigos”. Zafra, que hizo estas declaraciones tras asistir al Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, explicó que tras la dimisión de Esperanza Aguirre y las últimas imputaciones por el 'caso Lezo’, consideró que “se trata de un caso más del PP, un partido que ha actuado en contra de los ciudadanos aprovechándose de las instituciones para dopar a su partido”.Manifestó que no está descartado que “sigan saliendo más casos de corrupción de un partido que, por desgracia, no ha tenido límites a la hora de robar a los madrileños”.Por otra parte, valoró “muy positivamente” la iniciativa impulsada por su partido en Majadahonda para proteger a los denunciantes de corrupción. “Es un primer paso después de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y de lo que seguimos descubriendo cada día", dijo Zafra, quien añadió que "queremos que esa gente valiente que ha sufrido la corrupción y lo ha denunciado, no tenga miedo y pueda salir adelante”.