Mendilibar: "El resultado es duro para el partido de vuelta"

Etiquetas

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que su equipo remonte el resultado adverso que cosechó el jueves en el Calderón frente al Atlético de Madrid (3-0) en los cuartos de final de la Copa del Rey, afirmando que "el resultado es duro para el partido de vuelta" tras ceder ante un rival "que te hace cometer errores" y "es difícil que ellos los cometan".

El técnico vasco no cree que la eliminatoria esté decidida, pero es consciente de la dificultad de marcar un gol a los de Diego Simeone. "No se puede decir que la eliminatoria esté decidida, hay que jugar el partido, pero es muy complicado contra un equipo como estos, que es muy difícil hacerles un gol, poder hacerles tres para empatar la eliminatoria", apuntó Mendilibar, que cree que los tres goles han sido legales. "El resultado es justo, los tres goles han sido legales, los han metido bien", dijo.

También señaló la impotencia de su equipo frente al rival que tuvieron delante. "Contra el Atlético de Madrid nada nos sale bien. Ni el juego, ni el resultado", dijo Mendilibar, que también confesó que era consciente de la dificultad del partido que afrontaban. "Sabíamos que era difícil antes de empezar, nos habían ganado diez días antes en Liga en nuestra casa, pero siempre tienes la esperanza de hacer un partido serio, de no cometer errores", apuntó.

"Sabemos que a ellos también les cuesta crear sus ocasiones si el contrario no comete errores, pero no somos un equipo tan fiable como para no cometer errores. Somos un equipo que puede ir para arriba y puede generar algo, pero también a veces tiene problemas a la hora de defender. El equipo es lo que el entrenador quiere que sea, y en ese sentido me pongo yo por delante", dijo el técnico, asumiendo la responsabilidad de la derrota.