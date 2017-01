MADRID. LÓPEZ (PODEMOS) ACHACA SU CESE A “TICS DE VIEJA POLÍTICA” QUE ESPERA “NO SE PRODUZCAN” EN 'VISTALEGRE II'

Etiquetas

El exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, dijo hoy que su cese, tras triunfar en el congreso regional de la formación morada la candidatura de Ramón Espinar, se debió a “tics de vieja política” y agregó que “estamos trabajando para que no se produzcan en 'Vistalegre II'”.Tras señalar que en estos últimos años se han producido este tipo de tics, López afirmó, en declaraciones a TVE recogidas por Servimedia, que Espinar se impuso por poco, 55% a 45%, y que esta proporción no se ve reflejada en la nueva dirección. Pidió que, de cara al futuro, la “proporcionalidad” de cada candidatura “esté representada” en los órganos de dirección, para que “el que gane no se lo lleve todo”.“Queremos para nosotros lo mismo que queremos para el país”, indicó López, quien aseguró que “el debate que tenemos ahora es qué rumbo ha de coger este barco y no un reparto de la tarta”.Explicó que la Secretaría General de Pablo Iglesias “no está en discusión” y sí “el documento (político), cómo trabajar y qué rumbo hemos de tomar”.Reiteró que “en Madrid no se está haciendo bien” y afirmó que “creo en la unidad del entendimiento, no la del alineamiento”.