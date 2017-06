Reyes valora el congreso federal del PSOE como "el paso inicial para recuperar el Gobierno"

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha considerado que el 39 congreso federal del partido celebrado este fin de semana en Madrid es "el paso inicial para recuperar el Gobierno" y tratar de acabar con las "políticas neoliberales" del PP que "están permitiendo que los que siempre han sufrido sigan sufriendo".

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre el desarrollo del citado cónclave, en el que la provincia ha contado con 34 delegados, donde se ha debatido la ponencia marco y se ha aprobado la nueva Ejecutiva Federal liderada por Pedro Sánchez. Además, se ha dado el visto bueno a la lista de integrantes del Comité Federal del PSOE, donde Jaén tendrá cuatro representantes: el propio Reyes, Micaela Navarro, Alfredo Catalán y María del Mar Mayenco, estos dos últimos afines al secretario general.

"El congreso ha sido lo que todos esperábamos, un congreso de inicio, de punto de partida para llegar al gran objetivo que tiene el PSOE, que no es otro que gobernar para seguir siendo un instrumento útil, par seguir cambiando, modernizando este país; especialmente para intentar acabar con esas políticas neoliberales que ha puesto en marcha el PP, que está permitiendo que los que siempre han sufrido sigan sufriendo", ha destacado.

Al hilo, ha señalado que se está "viendo cómo con regocijo del Gobierno de España los bancos han llegado a los beneficios que tenían en 2007", al igual que las empresas "y, sin embargo los trabajadores siguen pagando la crisis que, desgraciadamente, no ha finalizado"

De esta manera, según ha incidido, "ha sido el paso inicial para recuperar el Gobierno de España en torno a Pedro Sánchez, que fue quien ganó las primarias y ha hecho una directiva, una comisión ejecutiva federal de acuerdo con su proyecto". "Un equipo para él donde evidentemente no ha habido integración por parte de algunas de las federaciones regionales. Pero bueno, es su responsabilidad y ha hecho el equipo que él cree que tiene que hacer", ha comentado.

Así las cosas, Reyes ha asegurado que a partir de este momento, "todos y Jaén la primera", van a estar "detrás del secretario general para intentar conseguir ese objetivo que es llegar al Gobierno de España", como por ejemplo se gobierna en Andalucía y en muchos ayuntamientos, "que es lo que permite cambiar las cosas".

Por otro lado, cuestionado por el reconocimiento en el congreso al carácter plurinacional del Estado, ha aludido a la intervención de este domingo por parte de Sánchez y ha recalcado que tienen "claro la unidad de España", el artículo de la Constitución donde se "pone de manifiesto" y "que eso no es debatible en este momento".

"A partir de ahí, se reconoce la singularidad de algunos territorios, esa singularidad pues también evidentemente la que tenemos en Andalucía. Pero la unidad de España no está puesta en cuestión. Así se aprobó en el congreso federal y ese es el modelo por el que apostamos los socialistas: no a un referéndum ilegal, no a una consulta ilegal, no a nada que no quepa en la Constitución", ha concluido.