Una manifestación reclama en Pamplona la "paralización" del recrecimiento de Yesa y un "informe internacional"

Etiquetas

Cientos de personas, 500 según la delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado en Pamplona, convocados por las plataformas Yesa+No, Urbizi y la Asociación Río Aragón, así como los partidos políticos Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, para reclamar la "paralización" del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.

La marcha ha partido pasadas las 18.30 horas de la antigua estación de autobuses y ha recorrido las calles de Pamplona para finalizar en el Paseo Sarasate donde se ha leído un manifiesto.

Los manifestantes estaban encabezados por una pancarta en la que se leía el lema 'Yesa no puede esperar más'. Se han visto otras pancartas con mensajes como 'Ni una legislatura más' o 'Por seguridad' y se han coreado consignas como 'Ni un metro más' o 'Que no, que no, Yesa no'.

El representante de Yesa+No, Iker Aramendia, ha asegurado que el objetivo de la manifestación de este sábado es "dejar claro en la calle lo que ya está en las mesas técnicas: que el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa es un desastre, que tiene un retraso acumulado tremendo", que "el presupuesto casi se ha multiplicado por cinco" y que "tiene unos problemas técnicos que, si no son insalvables, son complicadísimos de salvar. Lo cual lleva aparejado, sí o sí, inseguridad para las poblaciones aguas abajo".

Aramendia ha demandado la "paralización del proyecto" y que se haga "un informe internacional" de "un grupo de técnicos independientes de los intereses de la obra" que ha considerado "imprescindible para desatascar esta situación". Una petición, ha recordado, que ya realizó hace un mes el Gobierno de Navarra al Ministerio de Medio Ambiente. "Si tan convencidos están de que no hay problemas lo deberían encargar porque entonces se acallarían todas las dudas", ha incidido.

"Ahora hay dos posturas enconadas en las que nosotros vemos que tenemos argumentos más que de sobra" y por el otro lado "están atrincherados en el ministerio y la CHE sin reconocer todo el desastre en el que esto se ha convertido", ha indicado.

Que la manifestación haya sido respaldada por las cuatro formaciones que sostienen en la actualidad al Gobierno de Navarra "nos da ánimos y da muestras" de que "hay comprensión" y que "se va a trabajar más adelante también", ha valorado el portavoz de Yesa+No.