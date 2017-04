Diputados y senadores valencianos pedirán una reunión con Montoro para reparar la "injusticia" de los PGE

Etiquetas

Diputados en las Corts Valencianes y el Congreso y senadores elegidos en las circunscripciones valencianas han acordado este martes pedir una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, poner en marcha una comisión en las Corts sobre inversión pública territorializada, así como otra de diputados y senadores, y realizar enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 con el objetivo de "reparar la injusticia" que suponen estas cuentas para la Comunitat Valenciana, que se encuentra "marginada" en inversiones.

Así lo han acordado en la reunión en la Cámara convocada para este martes, Día de las Corts, a raíz de una declaración institucional en rechazo a los presupuestos aprobada por unanimidad, a la que no han asistido representantes del PP a nivel nacional ni autonómico -- no querían "colaborar con un montaje" como este "con fines partidistas", según manifestaron-- y sólo los diputados autonómicos de Ciudadanos (Cs) Alexis Marí, relevado por la Ejecutiva nacional como portavoz en la Cámara autonómica, y los parlamentarios Domingo Rojo, David de Miguel y Alberto García.

El presidente de las Corts, Enric Morera, ha señalado que el de este martes es "un acto inédito en el parlamentarismo valenciano" y de "una relevancia muy grande". "Es un día muy significativo, nuestro pueblo hace muchos años perdió sus derechos --ha manifestado en referencia a la Batalla de Almansa--, recuperados gracias a la Constitución", ha destacado.

Morera ha leído la última declaración institucional realizada por las Corts ante "la marginación de los valencianos" en los PGE para 2017, que recoge el "rechazo más absoluto" a las inversiones territorializadas que contemplan los presupuestos, del 6,9 por ciento, lo que "no sólo no compensa la insuficiencia inversora de los últimos años, sino que las inversiones no se ajustan al peso poblacional y suponen una reducción de 209 millones respecto a 2016".

El texto recuerda que cada valenciano recibirá 119 euros, por debajo de los 184 de media nacional, y "muy lejos de las cifras de otros territorios", al tiempo que expresa la "reiterada" voluntad de la Cámara de garantizar un nivel de inversiones justo para el territorio a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, que sigue su tramitación en el Congreso; la resolución por unanimidad del 6 de octubre de 2015 que reclamaba unas inversiones en infraestructuras equiparables al peso poblacional de la Comunitat y la declaración del 22 de febrero de 2017, también apoyada por unanimidad, que pide al Estado un Plan de Choque en Inversiones que destine, entre 2017 y 2020, al menos 1.200 millones de euros anuales en inversiones.

Esta última declaración institucional, aprobada también por unanimidad, instaba a convocar a una reunión a diputados y senadores con el objetivo de "coordinar acciones para revertir esta situación injusta" de financiación e inversiones, por lo que Morera ha agradecido a los diputados y senadores su asistencia, a la que no se han sumado los 'populares'.

EL GOBIERNO "HUMILLA A LOS VALENCIANOS"

En su turno de palabra, el síndic de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, ha señalado que a los PGE "les falta corazón". "El Gobierno central parece desconocer la realidad del país que intenta gobernar, no tiene una solución territorial para España, incumple sus deberes constitucionales, humilla a los valencianos", ha lamentado Montiel, quien ha agregado: "malos tiempos son en los que una cámara autonómica debe recordar al Gobierno central cuáles son sus obligaciones constitucionales".

Además, ha criticado la ausencia de los representantes 'populares' en el hemiciclo, quienes firmaron la declaración institucional pero no han acudido a la reunión: "cuando desde Madrid les tiran de las orejas reculan; no merecemos políticos sumisos", ha subrayado.

LOS PGE "APESTAN A CLIENTELISMO"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Alexis Marí, a quien la Ejecutiva del partido a nivel nacional ha relevado y dejará de ser síndic, ha asegurado que los PGE los firma "el mismo señor que dijo 'Luis, sé fuerte'". "Yo le digo 'Mariano, sé fuerte', porque te vamos a montar un pollo", ha destacado.

"Rajoy no tiene vergüenza, no la tenía y ahora tiene menos, y quien aplaude esto aún tiene menos vergüenza", ha aseverado Marí, quien ha incidido en que el acto de hoy "no es un acto nacionalista, es para pedir justicia, dignidad", al tiempo que ha apuntado en la reunión -a la que tampoco han asistido representantes nacionales de Cs -- "está quien quiere estar, los que no están lo tendrán que explicar; a mí me eligieron los valencianos para defender la igualdad y a todos ellos", ha defendido.

"VIENEN A PEDIR VOTOS Y SE OLVIDAN TRAS LAS ELECCIONES"

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado que los PGE de 2017 son "un insulto a los valencianos", y ha considerado que la declaración institucional aprobada por unanimidad en las Corts "tenía trampa" por parte de los grupos que este martes no han acudido a la reunión convocada: "ya sabemos dónde están los acuerdos cuando desde Madrid se les llama al orden; han traicionado la confianza de los valencianos".

El parlamentario se ha preguntado "dónde están" la síndica del PP en el parlamento, Isabel Bonig, o representantes nacionales como Elena Bastidas o Toni Cantó, de Cs, quienes "pidieron el voto y no están cuando se trata de defender a los valencianos". "Estamos hartos de los que vienen a pedir los votos y se olvidan tras las elecciones", ha lamentado.

"PATADAS EN LA BOCA"

En esta misma línea se ha manifestado el síndic del PSOE, Manolo Mata, quien se ha preguntado "cómo es posible que el Gobierno no haya intentado equilibrar esta nación". "¿Por qué hay que clasificar en buenos y en malos, por qué el empobrecimiento de esta Comunitat causado por dirigentes innobles lo tenemos que pagar nosotros"?, ha denunciado el socialista, quien se ha referido a los años de gobierno del PP en la autonomía.

"Nos han hecho creer que aquí se vivía un sueño colectivo, que lo teníamos todo, y esa percepción ha hecho mucho daño, porque habríamos los cajones y había una corrupción generalizada", ha asegurado Mata.

LERMA, EN EL SILLÓN DEL 'PRESIDENT'

Entre los asistentes a la reunión, que se ha celebrado en el hemiciclo, se encontraba el senador socialista y expresidente de la Generalitat Joan Lerma, que ha ocupado el sillón que corresponde al actual jefe del Consell, Ximo Puig. A su lado, el diputado nacional por Compromís Joan Baldoví, ha ocupado el lugar de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Al acto también han asistido representantes nacionales de Podemos como Rosana Pastor, así como Ricardo Sixto de EUPV, partido que no cuenta con representación en el parlamento autonómico pero sí en el Congreso, en el grupo de la formación morada, con la que concurrieron a las elecciones generales.