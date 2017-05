García-Escudero confirma que el Senado no autorizó ni pagó el polémico viaje a Siria de Pedro Agramunt

Etiquetas

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha confirmado que el polémico viaje que realizó a Siria el senador del PP y presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, Pedro Agramunt, no fue en nombre de la Cámara Alta, que ni autorizó ni sufragó el desplazamiento.

Así ha respondido García-Escudero al senador de Compromís Carles Mulet, quien la semana pasada preguntó oficialmente al presidente del Senado por el viaje de Agramunt a Siria junto al diputado del PDeCat Jordi Xuclà, durante el cual se reunieron con el presidente Bashar el Assad.

Mulet pidió explicaciones sobre si el viaje ha tenido el respaldo del parlamento y García-Escudero le ha respondido por escrito que no, que "no ha sido efectuado en representación del Senado" y que, en consecuencia, la institución no lo ha autorizado "ni sufragado".

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, aseguró ya la semana pasada en rueda de prensa que Agramunt no había viajado en representación de la Cámara Alta y el portavoz del PP, José Manuel Barreiro, añadió que tampoco lo había hecho enviado por el Grupo Parlamentario Popular.

El portavoz aseguró que esta semana espera reunirse con Agramunt para pedirle explicaciones por el asunto. "Tendrá que responder de las implicaciones que puedan derivarse de ese viaje que me parece un error, un gran error con las circunstancias que se están viviendo en Siria", aseguró Barreiro.

El Gobierno español se desvinculó del viaje de Pedro Agramunt, que provocó también un gran revuelo en el propio Consejo de Europa. El senador sostuvo que comunicó personalmente al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que él y Xuclà habían recibido una invitación del Parlamento sirio para visitar el país y que nadie le pidió que no fuera, pero desde el Ministerio de Exteriores fuentes diplomáticas señalaron a Europa Press que "se le desaconsejó claramente" que efectuara esa visita, si bien nadie le pidió expresamente que no fuera, pues el parlamentario tiene autonomía para viajar donde quiera.