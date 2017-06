El Govern pide al Estado que no vete la tramitación de la ley contra prospecciones al considerar que "no hay motivos"

Etiquetas

El Govern ha pedido al Estado que no vete la tramitación de la Ley contra las prospecciones en el Congreso de los Diputados al considerar que "no hay ningún motivo" para hacerlo, si bien el Gobierno tiene de plazo hasta este viernes para tomar una decisión sobre la proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas zona libre de prospecciones.

Según ha recogido el Ejecutivo balear en un comunicado, el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, quien ha asistido a una jornada de presentación de la iniciativa con los grupos parlamentarios en el Congreso, ha asegurado que se trata "de un momento decisivo".

En el acto, organizado por la Asociación Parlamentaria en defensa de los Animales (Apdda) en colaboración con Alianza Mar Blava, el conseller ha expuesto que el veto del Estado, "como ha ocurrido con la tarifa plana de los vuelos interislas, no tendría ningún sentido", dado que su aprobación "no representará ningún incremento de gasto ni ninguna disminución de ingresos para el Estado, ya que no comporta indemnizaciones".

Igualmente, Vidal ha agradecido la presencia de los representantes estatales de Baleares en la jornada, a la cual han asistido al diputado socialista Pere Joan Pons, la senadora autonómica por Podemos Margarita Quetglas y el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro, que han intervenido en el debate.

También lo han hecho el diputado y portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que se mostró favorable al debate, a la Ley y a tramitarla "sin tropiezos" para pasar de las declaraciones a los hechos.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, Xavier Eritja, considera que hace falta un cambio de modelo energético y que el compromiso de París de la COP21 hace que no tenga sentido seguir buscando petróleo.

Desde el PP, el portavoz adjunto de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, José Alberto Herrero, ha recordado que a final de año, previsiblemente, la asamblea del Convenio de Barcelona sobre el Mediterráneo hará efectiva la declaración de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) del corredor de cetáceos que atraviesa las costas de Baleares, Catalunya y Comunidad Valenciana.

No obstante, en este punto Vidal no está de acuerdo, ya que considera que "cada archivo de un proyecto deja un espacio libre para que pueda haber otro, y, además, no se tiene en cuenta el efecto acumulativo".

También han participado en la jornada el portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Manuel González; el portavoz de Unidos Podemos-En Común-En Marea de la Comisión, Josep Vendrell; y el portavoz del PartiT Demòcrata Europeu Català adscrito a la Comisión, Jordi Xuclà.

La jornada, que ha tenido lugar en la sala Campomar del Congreso de los Diputados, ha consistido en una presentación de la iniciativa legislativa por parte del abogado de Aliança Mar Blava, Abel La Calle, quien ha recordado que el Mediterráneo es uno de los 35 puntos de máxima biodiversidad que hay en el mundo.