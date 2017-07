Hernández Bento(PP) tacha de "tono faltón" la petición de Alonso de que Tenerife tenga un diputado más que Gran Canaria

Etiquetas

La diputada por la provincia de Las Palmas, María del Carmen Hernández Bento, ha calificado de "tono faltón" la petición que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha realizado de que Tenerife tenga un diputado más que Gran Canaria por cuestiones demográficas.

Para Hernández Bento las declaraciones de Alonso no son una novedad, si bien consideró que como presidente de Tenerife debería recuperar el "tono institucional". "No es novedoso la actitud que ha tenido Alonso. No es la primera vez que hace uso de ese tono faltón. Me parece que ese señor, Alonso, debería recuperar el tono institucional porque no deja de ser el presidente del Cabildo de Tenerife, por mucho que lo haya desautorizado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al decir que era una opinión personal", apostilló en rueda de prensa al ser preguntada por este tema.

Hernández Bento matizó que cuando "uno es presidente del Cabildo, no hay opiniones personales" porque está hablando "en nombre de los que tu representas". Asimismo, consideró que este tipo de actitudes "no son buenas" para el archipiélago, así que espera que recupere la "sensatez".

De todos modos, Hernández Bento dijo que "no se puede entrar en este tipo de descalificaciones" porque entre Gran Canaria y Tenerife la diferencia de población puede ser de "un 3, un 4 por ciento"; sin embargo, si la comparativa se hace, por ejemplo, entre Fuerteventura y La Palma, teniendo Fuerteventura 30.000 habitantes más que La Palma y tiene un diputado menos, en estos casos esos "30.000 habitantes más en esas islas representa más de un 30 por ciento".

Si bien, agregó la diputada del PP por la provincia de Las Palmas, lo que ocurre es que "CC tiene esa postura en relación a la reforma electoral y juegan a confundir, a genera polémicas".