Luis Enrique confirma la baja de Piqué: "Tenemos una plantilla preparada para solventar estas situaciones"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha confirmado que el central Gerard Piqué no estará disponible, debido a un "malestar general", para el partido de este domingo ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas), y ha asegurado que a pesar de las bajas cuentan con una plantilla preparada para "solventar" estas situaciones.

"Será baja segura para mañana porque no ha podido entrenar en toda la semana; ha tenido un malestar general desde el inicio de la misma, esperemos que esté mejor", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, aunque no desveló si fue ingresado en el hospital, como informa Catalunya Radio.

En este sentido, el preparador asturiano no quiso quejarse de las ausencias con las que contará en la zaga, sin Aleix Vidal, Jérémy Mathieu ni Sergi Roberto. "Esta semana tenemos bastantes bajas en la línea defensiva, pero tenemos una plantilla preparada para solventar ese tipo de situaciones", apuntó.

Además, afirmó que "no condiciona" jugar con un sistema distinto por las bajas. "Salimos con el sistema táctico que entendemos es el mejor en función de lo que consideramos nos puede dar más ventajas. Luego, si el rival se adapta o no, es una cosa que consideramos, pero no es algo que nos haga cambiar", explicó.

Por último, no descartó la inclusión en la lista del defensa brasileño Marlon Santos, del filial. "Es una de las opciones que tenemos. Vendrá de viaje posiblemente, y puede ser una de las opciones", concluyó.