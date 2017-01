El uso inadecuado de ciertos antibióticos, no hospitales sucios, favorece a las bacterias 'C. Difficile'

Etiquetas

Un estudio concluye que el uso excesivo de antibióticos como la ciprofloxacina provocó el brote de diarrea severa causada por 'C. Difficile' a partir de 2006 en Reino Unido, el cual se detuvo reduciendo sustancialmente el uso de ciprofloxacino y antibióticos relacionados.

El uso inadecuado y generalizado de la prescripción de antibióticos fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina, permite prosperar a los insectos de 'C. Difficile' que son resistentes al fármaco porque el antibiótico aniquiló los insectos no resistentes en el intestino, dejando el camino despejado para un rápido de crecimiento 'C. Difficile' resistentes.

Las preocupaciones sobre las "superbacterias" hospitalarias que se habían vuelto resistentes a los antibióticos comunes dieron como resultado el anuncio de un programa de "limpieza en profundidad" y otras medidas de control de la infección en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Inglaterra en 2007.

El estudio, realizado por las universidades de Oxford y Leeds y el Departamento de Salud Pública de Inglaterra y publicado en 'The Lancet Infectious Diseases', encontró que los casos de 'C. Difficile' disminuyeron sólo cuando el uso de fluoroquinolona se restringió y se utilizó de forma más específica como una parte de muchos esfuerzos por controlar el brote.

La restricción de las fluoroquinolonas dio lugar a la desaparición en la gran mayoría de los casos de las infecciones causadas por 'C. Difficile' resistente a los antibióticos, lo que provocó una reducción del 80 por ciento en el número de estas infecciones en Reino Unido. Los insectos de 'C. Difficile' fueron resistentes a los antibióticos en septiembre de 2006, en comparación con sólo aproximadamente el 3 por ciento en febrero de 2013).

Por el contrario, el menor número de casos causados por bacterias 'C. Difficile' que no eran resistentes a los antibióticos fluoroquinolonas se mantuvo igual. La incidencia de estos insectos no resistentes no aumentó debido por los pacientes que recibieron el antibiótico y, por lo tanto, no se vieron afectados cuando se restringió.

Al mismo tiempo, el número de bacterias que se transmitían entre las personas en los hospitales no cambió, incluso a pesar de la implementación de medidas integrales de prevención y control de infecciones, como mejor lavado de manos y limpieza del hospital en este caso. Por lo tanto, los autores del estudio concluyen que asegurar que se utilizan de manera adecuada los antibióticos es la forma más importante de controlar la superbacteria de 'C. Difficile'.

UNA BUENA HIGIENE DE MANOS, CLAVE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES

Los autores señalan que es importante que se sigan practicando medidas como una buena higiene de las manos y el control de la infección para evitar la propagación de otras infecciones. El estudio analizó datos sobre el número de infecciones por 'C. Diff' y las cantidades de antibióticos utilizados en hospitales y por médicos de familia en Reino Unido. Además, sometieron a análisis genético a más de 4.000 bacterias de 'C. Diff' utilizando una técnica llamada secuenciación del genoma completo con el fin de averiguar a qué antibióticos eran resistentes cada una.

El profesor de Microbiología de la Universidad de Oxford Derrick Crook señala: "Los aumentos alarmantes en las infecciones hospitalarias en Reino Unido y las muertes causadas por 'C. Difficile' ocuparon las primeras noticias a mediados de los años 2000 y llevaron a acusaciones de graves deficiencias en el control de infecciones. Se introdujeron medidas de emergencia tales como 'limpieza profunda' y prescripción antibiótica cuidadosa y el número de infecciones por 'C. Difficile' disminuyó gradualmente en un 80 por ciento, pero nadie estaba seguro de por qué".

"Nuestro estudio muestra que la epidemia de 'C. Difficile' fue una consecuencia no intencional del uso intensivo de una clase de antibióticos, las fluoroquinolonas, y se consiguió controlar reduciendo específicamente el uso de esta clase de antibióticos, ya que sólo los insectos de 'C. Difficile' resistentes a las fluoroquinolonas prosperaron. La reducción del tipo de antibióticos como la ciprofloxacina fue, por lo tanto, la mejor manera de detener esta epidemia nacional de 'C. Difficile' y la limpieza profunda de rutina y costosa era innecesaria. Sin embargo, es importante que se practique una buena higiene de las manos para controlar la propagación de otras infecciones", añade.

"Estos hallazgos son de importancia internacional porque otras regiones como América del Norte, donde la prescripción de fluoroquinolona permanece sin restricciones, todavía sufren de un número epidémico de infecciones por C. difficile", propone. A ello, el científico Mark Wilcox, profesor de Microbiología de la Universidad de Leeds, añade: "Se han extendido por todo el mundo bacterias de 'C. Diff' similares a las que afectaron a Reino Unido, por lo que es plausible que el control selectivo de antibióticos pueda ayudar a lograr grandes reducciones en las infecciones por 'C. Diff' en otros países".

"Nuestros resultados significan que ahora comprendemos mucho más acerca de lo que realmente llevó a la epidemia en Reino Unido de infección por 'C. Diff' a mediados de los años 2000. De manera crucial, parte de la razón por la que algunas cepas de 'C. Diff' causan tantas infecciones es porque encuentran una manera de explotar la práctica médica moderna", subraya.