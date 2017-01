¿Filtrada una nueva resurrección en la 7ª temporada de Juego de Tronos?

Etiquetas

"Lo que está muerto no puede morir". El tétrico lema de la Casa Greyjoy ha calado en los millones de seguidores de Juego de Tronos con el paso de las páginas y los episodios.

El despiadado drama medieval de la HBO prepara el estreno de su 7ª temporada en unos meses... y un personaje al que creíamos muerto podría estar allí.

ATENCION: ¡SPOILERS!

Nadie se esperaba el regreso de Walder Frey (David Bradley), el otrora ajado y pérfido señor de la Casa Frey que es asesinado por Arya Stark después de hacerle comer a sus difuntos hijos en el brutal desenlace de la sexta temporada.No obstante, Watchers on the Wall, una de las páginas de cabecera especializadas en el exuberante universo de Canción de Hielo y Fuego han reparado en un detalle: el currículum de Bradley disponible en su agencia de actores y en el que el intérprete afirma aparecer en la séptima temporada de Juego de Tronos.

Todavía se desconoce si la posible aparición de Walder Frey formaría parte de un flashback de la serie o podría ser resucitado por Thoros de Myr.El sacerdote rojo al que da vida Paul Kaye sigue ahí fuera, tras resucitar a lord Beric Dondarrion (Richard Dormer) para liderar la Hermandad sin Estandartes. Una cofradía de bandidos que más tarde, será liderada por Lady Corazón de Piedra, la también resurrecta Catelyn Tully.

Sería muy irónico que Walder, una de las mentes que planeó la Boda Roja, fuese devuelto a la vida por una agrupación que es leal a la casa Stark y busca ajusticiar a los Lannister.