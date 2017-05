¿Cobran los aprendices de Jordi Cruz en MasterChef?

Etiquetas

"Me parece increíble que algunos llamen "esclavos" a estudiantes con convenio que deciden formarse en mi cocina. No me insultáis a mi...", ha tuiteado Jordi Cruz para defenderse de las críticas que han surgido después de conocerse que en su restaurante los becarios no cobran.

Trabajar sin sueldo en un reputado Àbac es ¿un privilegio o una explotación? Este tipo de convenios de prácticas se diseñan como un intercambio entre alumnos y restaurantes. Los becarios aprenden de los mejores, como si se tratara de un práctico máster en el que la matrícula sale gratis.

A cambio, el restaurante paga alojamiento y comida, pero no da de alta en la seguridad social. Sin embargo, los aprendices terminan convirtiéndose en trabajadores a máximo rendimiento, pues, según explican fuentes cercanas al restaurante de Jordi Cruz, este tipo de establecimientos de estrella Michelín necesitan un extra de mano de obra sin remunerar para mantener el equilibrio de sus cuentas y la satisfacción de sus clientes.

No es una situación nueva. Y Jordi Cruz también empezó muy joven. A los 14 años ya se curtía en el restaurante Estany Clar de Cercs. Allí creció hasta recibir su primera estrella Michelín en 2004. Tenía sólo 26 años.

Una carrera meteórica que ha impulsado con su trabajo público como juez de MasterChef, un formato de éxito que ha popularizado aún más la marca personal de Jordi Cruz.

En el programa de La 1 de TVE, como en los restaurantes, también se enseña a alumnos. Son los denominados "aspirantes" que participan en el show para ganar. Pero con una diferencia, en la televisión los aspirantes de MasterChef sí que cobran.

Además de jugar con el objetivo de ganar los 100.000 euros de premio del programa, cada concursante del formato de La 1 cuenta con un sueldo establecido. Su participación en el talent show se considera un trabajo. Aunque estén aprendiendo. En todos los realities de personajes de anónimos, como MasterChef o Gran Hermano, se contrata a los concursantes con una remuneración económica. Un sueldo establecido que suele rondar unos 1800 euros al mes.

En TVE existe un intercambio económico no sólo por derechos de imagen de los aspirantes a chef, también por la dedicación que requiere el show con sus jornadas maratonianas de rodaje que necesitan de una dedicación absoluta.

Un programa muy rentable

A pesar de emitirse en una cadena sin publicidad, MasterChef es un formato perfecto para el patrocinio de proveedores de alimentos, electrodomésticos y otros productos satélites que surgen del propio contenido culinario del espacio: libros de recetas, escuelas de cocina e incluso campamentos de verano para niños.

También para los propios concursantes que, mientras compiten, aprenden, desarrollan sus habilidades y, además, se publicitan a través de la tele. Esto sí que es un máster y, encima, con prácticas remuneradas.