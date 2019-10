Alberto Chicote, envuelto en una brutal pelea al grabar “Pesadilla en la Cocina”.

Alberto Chicote puso rumbo a Andalucía con la intención de poner patas para arriba el restaurante “Mosto Tejero” y convertirlo en el mesón puntero de la comarca. El restaurante, regentado por un agricultor y trabajado por sus amigos de la infancia, llevaba ya años con necesidad de una reforma, y no solamente a nivel de infraestructura, ya que todos y cada uno de los camareros y cocineros que conformaban el local se hablaban entre ellos de manera despectiva y dedicándose insultos sin importarles cuántos clientes pudiesen oírles o cuánta gente hubiese esperando para comer.

La situación era tan insostenible que Chicote se vio obligado a intervenir en una de las peleas más peligrosas que jamás había visto en el programa.

Uno de los camareros, Marco, harto de las faltas de respeto dedicadas por su compañero de sala, Antonio, decidió amenazarlo con la intención de que parase de insultarlo: “Para ya o ven aquí, que te voy a pegar un botellazo, tonto”. Una frase que no hizo más que añadir más leña al fuego y que terminó con un forcejeo entre los dos camareros en el que tuvo que intervenir Chicote para que no fuera a más.

“Esto no me ha sucedido en la vida. Me parece inaceptable terminar un servicio en el que me tengo que ir a por el propietario del restaurante porque está a otra cosa y si me descuido, vosotros… No podéis solucionar las cosas huyendo o peleando”, comentó Alberto Chicote.

“Yo no tengo palabras para lo que ha pasado. Eran como dos verracos”, añadió el dueño del local prometiéndose que esto no volvería a repetirse.