Buscan a una anciana desaparecida hace seis días en Madrid tras ir a la peluquería

Las fuerzas de seguridad están intentando localizar a Macarena Correas Díaz, una anciana de 92 años desaparecida desde el pasado 26 de mayo en el barrio madrileño de Moratalaz, cuando acudió a una cita en una peluquería cercana a su domicilio. La mujer fue vista por última vez por su familia el pasado 26 de mayo cuando abandonó la casa, situada en la calle Entre Arroyos en el barrio de Moratalaz.

Tenía una cita en una peluquería cercana, donde fue atendida, y no se sabe nada de ella desde ese momento. Esta anciana no padece problemas cognitivos de desorientación, mide 1,50 metros de estatura y pesa entre 60 y 70 kilos. No se sabe la vestimenta que llevaba en el momento de la desaparición, pero tiene un lunar marrón en el brazo.

La descripción facilitada a los policías describe a la mujer con cara redonda, pelo corto liso, teñido de rubio y ojos pequeños. La Policía Nacional ha pedido colaboración ciudadana para dar con su paradero y solicita a quién tenga algún dato sobre su ubicación que llame al 913221497.