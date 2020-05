Por primera vez desde el 14 de marzo tres CCAA superan 24 horas sin nuevos casos

Por primera vez desde ese 14 de marzo en que se declaró el estado de alarma, hasta tres CCAA han amanecido sin nuevos contagios, al menos, no diagnosticados por el sistema oficial de las pruebas PCR. Se trata de la Región de Murcia, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, que no han notificado positivos en las últimas 24 horas. Con la desescalada como nuevo escenario, las tres se sitúan a la cabeza en la cruzada del país por doblegar la curva que, este jueves, ha acumulado un total de 356 más infectados por la Covid-19, una cantidad por debajo de los 838 contabilizados ayer y que, también por segundo día consecutivo, no supera la barrera del millar.

En detalle, estas tres regiones han elevado resultados muy positivos desde este domingo. En el archipiélago balear solo tres pacientes han requerido hospitalización, mientras que ninguno ha ingresado en la UCI y hasta una decena de enfermos han recibido el alta. Para la sanidad murciana 4 pacientes han sido ingresados, ninguno en la unidad de intensivos y 17 se han recuperado. Por su parte, los hospitales valencianos han sumado 23 ingresos, dos de ellos en UCI, y ha saldado la jornada con un total de 59 altas. De las tres, solo la última ha notificado nuevos fallecidos, con cinco defunciones.

Pese a que los lunes pueden darse retrasos con respecto a las notificaciones del fin de semana, retraso que esta vez podría verse agravado con el festivo del 1 de mayo, este lunes las regiones solo han comunicado un 0,16% de casos más respecto al día anterior. De todas las CCAA destacan los resultados de Madrid, que sigue recortando distancias y solo ha sumado un nuevo positivo. Frente a ella, Cataluña se lleva la peor parte, con 132 nuevos infectados que elevan a 50.366 el total en el territorio catalán, y suponen un tercio del cómputo nacional de la última jornada.

Además del ritmo al que aumentan los nuevos fallecidos, el desahogo del espacio en las UCI de las CCAA es otro de los puntos clave para el avance de la desescalada. Este lunes, una docena de regiones han amanecido sin ingresos en estas unidades. Entre ellas no estaba Andalucía (con 2 ingresos), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (1), Cataluña (3), Madrid (10), Valencia (2), ni País Vasco (1). No obstante, las cifras son alentadoras y, tomadas como referencia, permiten mantener la confianza en una desescalada según los plazos previstos.