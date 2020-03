El Bundesbank avala el dinero en efectivo pese a las restricciones de los expertos

El Deutsche Bundesbank, el Banco Federal Alemán, avala los billetes y monedas como método de pago seguro frente al contagio del coronavirus. Así, la entidad ha asegurado que el dinero físico no representan un riesgo particular de infección y que el suministro de efectivo a la población durante el tiempo que dure la crisis sanitaria del Covid-19 está garantizado. Pese a la insistencia de la banca en este asunto, son muchas las medidas que han tomado en los diferentes países afectados para priorizar el pago con tarjeta durante la pandemia.

Según informó el canal de televisión alemán 'NTV', Johannes Beermann, de la Junta del Deutsche Bundesbank, afirmó que el suministro está totalmente garantizado incluso aunque se adoptaran durante los próximos días por parte de las administraciones medidas adicionales.

Beermann enfatizó que los billetes y monedas no representan un riesgo particular de infección, en línea con lo que vienen señalando distintos expertos. El sector bancario alemán ya había asegurado que la población podía confiar en que recibirían los servicios habituales de las entidades bancarias. Las transacciones con todas las opciones de pago se mantendrían sin cambios, los cajeros automáticos operarán adecuadamente con efectivo y las entidades se irán adaptando a las nuevas circunstancias.

Madrid discrepa

Desde la Comunidad de Madrid han anunciado este jueves que, a partir de mañana, no se permitirá el pago en efectivo en autobuses urbanos e interurbanos de la Comunidad de Madrid, incluidos los de la EMT de la capital, para evitar contagios por coronavirus. "Desde mañana no se permitirá el pago en efectivo en autobuses urbanos e interurbanos de toda la Comunidad de Madrid. Se entrará por la puerta trasera en los autobuses de la red cuyos conductores no dispongan de mampara de protección. Juntos venceremos al Covid-19", ha avanzado en su cuenta de Twitter el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.