Hoy es San Miguel pero su 'Veranillo' se retrasa: ¿qué día volverá el calor?

"El verano de san Miguel faltará muy rara vez", ya lo dice el refrán, aunque parece que este año no va a ser así, al menos, para este jueves. El otoño ha llegado con lluvia, viento y bajada de temperaturas que parecen no dar tregua, pero, pese a que hoy en la mitad norte de la Península no se pueden olvidar el paraguas, en el resto el abrigo y en Andalucía haya alerta por fuerte viento, el Veranillo de San Miguel hará acto de presencia este fin de semana. Como ya pronosticaron los meteorólogos a La Información, los frentes de aire frío iban a retrasar estos días más veraniegos que otoñales, pero no iban a faltar a su cita.

Que el 'Veranillo de San Miguel' sea la última semana de septiembre no son matemáticas exactas. Suele coincidir con la festividad de San Miguel, que se celebra hoy 29 de septiembre, pero este periodo de tiempo fue bautizado así por los agricultores que, refiriéndose al tiempo de recogida de cosecha, solían decir que "se aproximaba su San Miguel". Así hoy toca felicitar a los que se llamen Miguel y no planear un cambio de ropa de armario para el fin de semana porque aunque después, llegará el calorcito en pleno octubre.

Mientras sucede, el paso de un sistema frontal que barrerá la Península del norte a sur y la entrada de aire frío procedente de latitudes altas dejarán para hoy una bajada de las temperaturas generalizada en el país, más acusada en puntos del interior, donde el descenso será de hasta 6 u 8 grados. Esto hará que tanto la jornada de hoy como la siguiente, último día de septiembre, se produzca un ambiente inusualmente fresco para esta época del año, incluso con temperaturas entre cinco y diez grados por debajo de lo habitual para estas fechas en el noroeste peninsular.

El veranillo de San Miguel se retrasa unos días

Así, este jueves, también con las primeras nevadas del otoño en cotas no excesivamente altas de los Pirineos, habrá fresco al mediodía y los termómetros se quedarán entre 15 y 20 grados de temperatura máxima. En el centro y mitad norte, tanto el jueves como el viernes hará fresco o incluso frío de madrugada y las temperaturas caerán de diez grados, sobre todo en las jornadas de viernes y sábado, en amplias zonas del interior peninsular. En la meseta norte y páramos del centro se bajará de los cinco grados y habrá también heladas en zonas altas de montaña.

Pero este ambiente fresco durará poco, ya que a partir del sábado dominarán las altas presiones sobre el país y la masa de aire frío de los días anteriores será sustituida por otra masa de aire de origen subtropical, más cálida que va a hacer subir los termómetros, especialmente en las horas centrales del día, al menos hasta el miércoles, con registros diurnos que esta vez estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal.

Podrían incluso superarse los 33 o 34 grados en puntos de los valles del Guadalquivir y del Guadiana, 30 grados en puntos del sur de Galicia y mitad sur peninsular. Y las temperaturas máximas quedarán entre el domingo, lunes, martes y miércoles entre 25 y 30 grados en amplias zonas del interior y del área mediterránea.

Hora de coger el abrigo

Las madrugadas, sin embargo, continuarán frescas, especialmente en la mitad norte y seguirán quedándose por debajo de los diez grados. De hecho, estos días hará acto de presencia un fenómeno muy típico de las jornadas anticiclónicas de otoño, también de la primavera, y es la gran amplitud térmica. Es decir, habrá una gran diferencia entre la temperatura de madrugada y la que se registra en las horas centrales del día.

Esa diferencia el domingo, el lunes, el martes puede ser de más de 20 grados o de por lo menos 20 grados o más en zonas del interior como Cuenca y Teruel donde el domingo pasarán de 6 a 26 grados, en Ciudad Real de 9 a 29 grados y en Salamanca de 7 a 27 grados.