Los números de Piqué: Motos sonroja al futbolista... hablándole de su dinero

La noche prometía. Hacía más de nueve años que no pisaban en el plató del Hormiguero y Pablo ya tenía ganas de guerra. Los invitados de la noche, el futbolista Gerard Piqué y el ex tenista David Ferrer, organizadores de la Copa Davis, que creían que iban a divertirse al hormiguero… pero se equivocaban.

Nada más empezar el programa, Motos ya hacía su primera petición: "Oye, me vais a dar entradas para ir a ver el tenis, ¿o como siempre?". Una pregunta que evidenciaba el buen rollo del presentador con el futbolista culé, y a la que Piqué respondía de la manera más sorprendente: "Bueno, igual sí, aunque me han dicho que tú eres más del catering". Pablo se sonrojaba, y tanto el futbolista como el público se reían con la complicidad que mostraban el presentador y la pareja de Shakira. Y esto no había hecho más que empezar.

Pablo Motos le sacaba piqué uno de los temas más comprometidos: el del dinero. "Oye, he oído que organizar la Copa Davis cuesta más dinero de lo que creemos", empezaba explicarse el presentador mientras Piqué afirmaba con la cabeza. "Yo te voy a dar un dato. He oído una inversión de 3 millones de dólares", continuaba Motos. Una pregunta que Piqué intentaba esquivar respondiendo de la manera más genérica: "A ver, es un plan a 25 años los tenistas cobran mucho, es a largo plazo…". Una respuesta que no bastaba para dejar contento a Pablo, y por eso continuaba interrogando al futbolista: "¿Has metido pasta tú?". Gerard se sonrojaba, miraba hacia los lados y finalmente respondía: "Sí, pero el tema no vale dinero".

Una confesión que Pablo Motos considero como suficiente, y paso a preguntarle a David Ferrer por lo mismo que a Piqué: "Es una competición diferente al resto, y todos los tenistas estamos muy agradecidos", respondía el extenista dando por finalizado el apartado económico.