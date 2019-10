Piqué y Ferrer se confiesan: las polémicas que generan y hablan de otros deportistas

La amistad entre Gerard Piqué y Pablo Motos, a pesar de llevar el futbolista más de nueve años sin pisar el plato de El Hormiguero, era más que evidente. Un buen rollo entre amigos al que se quiso sumar también a lo largo de la entrevista el ex tenista David Ferrer, que junto al futbolista catalán organiza la Copa Davis que se celebrará en Madrid en solo unos días. Una actitud que le valió al presentador de Antena 3 para sonsacarles a los deportistas de élite alguna que otra confesión.

Conforme iba transcurriendo la entrevista, tanto Gerard como David se iban abriendo al presentador e iban confesando secretos que hasta ahora nunca habían contado. Tanto fue así que, Gerard Piqué no dudo en hablar sobre una de las cosas que más dolores de cabeza le está dando durante los últimos años: el meterse en charcos cada dos por tres sin quererlo. O bueno, eso parecía... "Normalmente, cuando me meto en un charco lo sé. Pocas veces la he liado sin querer. Lo hago para pasármelo bien. Me descojono", aseguraba el futbolista culé para sorpresa de todos.

Mira también Pol Badía y Adara se reencuentran en GHVIP... dos años después de su ruptura

Una afirmación que sorprendía hasta al mismísimo Motos, y a la que se le sumaba la siguiente aclaración: "Es que, el mundo del fútbol es espectáculo. Cuando nos metemos en charcos es porque queremos salsa". Además, el novio de Shakira añadido que en el vestuario todos se llevan mejor de lo que parece y se ríen los unos con los otros. Y no se crean que solo era noche de confesiones para el futbolista…

Llegaba el turno del extenista, David Ferrer, y el deportista también se despachaba a gusto. Aunque un poco más tímido que su compañero, David acababa confesando que ha tenido que aprender a relativizar cosas con el tiempo, como por ejemplo, que uno de los tenistas más importantes de los últimos tiempos no haya querido participar en este último torneo organizado por los invitados al programa. "Muchos han aceptado, pero hay algún tenista que no ha querido participar en la Copa Davis". Una afirmación que Pablo Motos completaba con la siguiente pregunta: ¿Quién es para vosotros el mejor tenista?”. "Para mí que Federer es el mejor tenista del mundo". respondía el catalán olvidándose de Rafa Nadal y provocando una reacción en su compañero Ferrer que valía más que mil palabras. El extenistas sonreía, se sonrojaba y asentía con la cabeza.