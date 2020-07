'Caso Fuenlabrada': los positivos por Covid en la expedición se elevan ya a 18. 

Los contagios se elevan. Los integrantes de la expedición del Club de Fútbol Fuenlabrada desplazada a A Coruña infectados por coronavirus son ya un total de 18, después de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) haya ratificado que hay seis nuevos diagnosticados.

Según ha informado el Sergas, los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el laboratorio de microbiología del Área Sanitaria de A Coruña este domingo confirman que son 18 los casos positivos, incluidos los 12 previamente diagnosticados como positivos el pasado jueves por este mismo laboratorio.

Sin embargo, el pasado sábado el Club de Fútbol Fuenlabrada había anunciado 12 nuevos contagios, hasta sumar un total de 28 positivos en el equipo. "Los otros ocho nuevos casos llevan dando negativo desde el sábado 18" y, "pasados ocho días y pese a estar aislados en sus habitaciones los últimos seis, hoy los resultados han dado positivo", afirmó el club el pasado sábado.

El pasado jueves el club de fútbol ya había anunciado por su cuenta positivos entre su plantilla, sin esperar a las autoridades sanitarias autonómicas. Así, unas cuatro horas antes de ser conocidos los resultados de las pruebas del Sergas, el Fuenlabrada había hecho públicos la tarde del jueves cinco nuevos contagios por Covid-19, aunque según sus cálculos, uno estaría pendiente de aclarar.

El proceder del club de fútbol originó que la Xunta emitiese un comunicado a última hora de la tarde del jueves en el cual cargaba contra LaLiga y el Club de Fútbol Fuenlabrada por los incumplimientos de forma "reiterada" de la normativa sanitaria y lamentaba que "reincidan" en la realización de tests de Covid-19 sin ponerlo en conocimiento de la Consellería de Sanidade, lo que supone un incumplimiento de la normativa vigente.

En cualquier caso, a los 18 positivos entre la expedición del Fuenlabrada en A Coruña hay que añadir los cuatro miembros de la plantilla que ya no pudieron viajar a la ciudad herculina, donde se sigue confinado el equipo después de suspenderse su encuentro del lunes de la semana pasada ante el Deportivo. Uno de los jugadores que está en A Coruña tuvo que ser conducido el pasado viernes a un centro hospitalario.

EL ANUNCIO DE LALIGA Este domingo se anunciaba la suspensión de forma definitiva del Depor-Fuenla y el Elche jugará el 'playoff'

LaLiga ha anunciado este domingo que se suspende de forma definitiva el partido aplazado entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, por casos de coronavirus en el equipo madrileño, y con ello será el Elche, sexto en la tabla, el equipo que, en lugar de los fuenlabreños, juegue el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander. Sin embargo, la decisión no hace sino abrir un nuevo capítulo del lío deportivo y judicial porque el equipo madrileño ha contestado de inmediato que "no renuncia" a jugar el partido y que LaLiga no es quien debe decidir estas cosas.

"Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander", apuntó LaLiga en un comunicado.

Tras la disputa de la última jornada en LaLiga SmartBank, a la espera del resultado del duelo entre Deportivo y Fuenlabrada que ha sido finalmente cancelado, el Elche ocupaba la sexta posición -tras ganar al Oviedo (2-1)- pero un empate del Fuenlabrada en Riazor, ante un Deportivo ya descendido matemáticamente, situaba al 'Fuenla' en sexta posición y en el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander. En el mismo comunicado, LaLiga da por hecho que los madrileños acatan la decisión y manifiesta su "absoluto agradecimiento" ante la "generosidad deportiva" demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio 'procompetitione' y acatar la decisión elegida por LaLiga entre las dos soluciones propuestas; esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente.