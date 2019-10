El Maestro Joao se derrumba: "Gran parte de mi vida ha sido una mierda"

“Sé que tengo a mi madre, que es lo más importante, pero echar la vista atrás es muy doloroso.”, comenzaba explicándose entre lágrimas el Maestro Joao en cuanto entraba en la sala de pruebas para hacer la famosa “línea de la vida”.

“De repente me doy cuenta de que hay mucha felicidad que uno se inventado donde no la había, y que he querido ser positivo y tirar para delante.”, añadía el vidente, que pocos segundos después comenzaba a describir con dureza detalles de su infancia. “Yo de pequeño no era infeliz, era pobre. Vivía en una chabola.”. Además, confesaba que si a día de hoy, él no fuera famoso, seguramente la gente miraría por otro lado.

“Nunca hablas de tu padre, Joao.”, afirmaba Jorge intentando indagar más en la vida del maestro. “Mi padre… no voy a hablar mal de él por respeto, pero mi padre era mi madre. Él estaba en casa, pero la que luchaba, era mi madre.”

Mira también Mila Ximénez confiesa en qué se gastará el dinero que gane en GHVIP

Joao se rompía por completo y da a paso a la confesión más dura de todas: cuando empezó a trabajar muy joven (13 años) teniendo que dejar el colegio, sufrió abusos sexuales por parte de una persona que tenía 30 años y que está fallecida. El vidente se abría en canal y llegaba a confesar hasta la ropa que llevaba en el momento del abuso. Un duro golpe del que solo salió con la ayuda de su madre.

“Yo siempre fui un exceso en sí. He llegado a desayunar whisky.”. Un estilo de vida que él siempre quiso cambiar, aunque confiesa que le fue muy complicado ya que tuvieron que pasar muchos años para que pudiera conseguirlo.