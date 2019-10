La noche más difícil de Mila Ximénez: llantos y mareos en Halloween

Era la noche de Halloween y, todos y cada uno de los concursantes tenían que enfrentarse al pasaje del terror organizado por la casa de GH VIP. Como no era la primera en hacerlo, Mila sabía a lo que se enfrentaba: "No puedo. Me vais a encerrar y no puedo", decía la concursante antes de entrar en el pasaje.

Mila comenzaba a ponerse muy muy nerviosa y le caían las lágrimas. Intentaba hacer como que no se abría la puerta del confesionario, que era el lugar por dónde tenía que comenzar a hacer el temido recorrido, y afirmaba: "No se abre". "Tira de ella", le pedía el súper sin piedad ninguna.

Abría la puerta y entraba en el confesionario: "Que me voy a marear", confesaba entre lágrimas. "Me mareo. No me voy a sentar en esa hamaca que se mueve. Que se va a levantar alguien y me va a dar algo", continuaba Mila. Y las quejas no terminaban aquí: “No me hagáis esto. No me puedo sentar.”.

Mila caminaba por el pasillo del terror y llegaba a una habitación en la que tenía que buscar una llave, y continuaba con el lamento: Me muero. No puedo más.”, decía entre lágrimas. Minutos después lograba la preciada llave y conseguía salir del infierno.

“Lo has conseguido, Mila. Ya has terminado tu noche de Halloween. Felicidades.”, celebraba Jorge Javier desde plató. “Mila, estoy orgullo de ti. Otro de tus miedos superados.”, felicitaba el presentador. Un manifiesto al que la colaboradora de Sálvame respondía sincera: “Estoy muy contenta, pero no quiero volver a ver esto.”