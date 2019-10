Pol Badía y Adara se reencuentran en GHVIP... dos años después de su ruptura

Era uno de los momentos más esperados por todos los fans de Gran Hermano. El polémico reencuentro de una de las parejas más controvertidas de la historia del concurso: Paul y Adara. Una vuelta a los orígenes que se producía en un momento complejo para ambos: Adara lleva ya varias semanas encerrada dentro de la casa junto a la nueva pareja de Paul, El maestro Joao, y este último ha asegurado en más de una ocasión que está a punto de dejarlo con él porque ya le ha puesto los cuernos.

Paul entraba el confesionario y se sentaba cabizbajo en el famoso sillón esperando la llegada de su chico, el vidente Joao, pero en lugar de eso, la que entraba por la puerta de la sala de expulsiones era su ex. "Tranquila, no pasa nada, yo sabía que te iba a ver y no pasa nada". Unas palabras que utilizaba el ex concursante de Gran Hermano para intentar quitarle hierro al tenso momento que acababan de vivir. "Estoy bien, tranquilo tú", respondía casi en estado de shock la Adara más seca de los últimos tiempos.

Pol aseguraba que no le guardaba rencor rencor y que ha pasado tanto tiempo desde su ruptura que sus sentimientos están más fríos que nunca. Unas excusas que no le valían nada a la actual concursante de GHVIP, que no iba en son de paz y pedí explicaciones: "Yo no quería que hablaras de mí y lo has hecho", recriminaba Adara. "Bueno, también has hablado tú de mí", respondía Pol.

Unas conversaciones de expareja en las que se vio obligado a mediar Jorge Javier Vázquez para intentar restarle importancia, y que terminaban con Adara recriminándole esta actitud al nuevo habitante de la casa de Guadalix, que se excusuba volviendo a repetir que viene con ganas de pasarlo bien y de olvidar malos rollos pasados.

Habrá que esperar a ver qué pasa durante estas próximas semanas para saber todos los detalles de la ruptura que en su día conmocionó a España.